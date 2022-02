Oltra apela a la "hermandad" para hacer frente a la "guerra cultural" y "construir mayorías sociales"

Así se ha pronunciado durante su intervención en el 6è Congrés Ordinari de Iniciativa- Compromís, que se ha celebrado este sábado en València bajo el lema 'Construir Màtria' tras aplazarse en enero por la pandemia. En este cónclave, cuya conclusión se prevé sobre las 19.30 horas, se renovará la estructura organizativa de la formación con la elección de portavoces y miembros de la Mesa Nacional. La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas, y el exsecretario autonómico de Igualdad Alberto Ibáñez se postulan para liderar la formación.

La primera parte del congreso, abierta a los medios, ha contado con la participación de otras cabezas visibles de Compromís, como el alcalde de València, Joan Ribó, y la secretaria general de Més Compromís, así como representantes de otros partidos y sindicatos, entre ellos el síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata; el vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca (Unidas Podemos), miembros de Más Madrid, Més per Mallorca, Catalunya en Comú, EUPV, Intersindical, UGT y CCOO. En la apertura, abierta a los medios, se han sucedido mensajes de "ánimo" a Mónica Oltra por la "cacería política" de la oposición y las muestras de solidaridad con Ucrania.

Oltra se ha referido al lema del congreso, 'Construir Màtria', para advertir que "cuando la patria brama" y "saca los tanques a la calle", es "más necesaria que nunca la matria" y "no solo el no a la guerra" sino también "a las armas" porque "las únicas balas que no matan son las que no existen".

El Congreso, ha afirmado, llega en un "tiempo de incertidumbre y fragilidad en el que necesitamos una respuesta". Según Oltra, son tiempos "de la patria y la bandera" y "normalmente cuando uno blande muchas banderas acaba rompiéndole la cabeza a otro con el mástil".

Ha aludido a todos los acontecimientos ocurridos desde la celebración del anterior congreso de la formación, desde la pandemia hasta la invasión de Ucrania pasando por la "nieve en Denia", para sostener que "en todos estos momentos el ser humano se está confrontando con su fragilidad" y "se le ha puesto un espejo que evoca a la muerte y el miedo".

En este escenario, ha defendido que "más que nunca" cobra importancia la política y tiene menos sentido contraponer "economía versus vida". "Esta guerra cultural solo la ganaremos si ponemos sobre la mesa lo esencial, que es la hermandad, aquello de que el ser humano es hermano del ser humano", ha señalado.

LAS CONDICIONES PARA "MAYORÍAS SOCIALES"

Para ello, Oltra ha distinguido dos planos de acción, el "objetivo" de las "condiciones materiales" que se garantizan desde los gobiernos, para referirse a la sanidad, a la educación y a las políticas sociales; y por otro lado el "subjetivo" que "construye mayorías sociales" y que se trabaja desde los partidos, y en el que la gente "necesita esperanza, alegría" y "hermanada", porque "si no no se entiende que en nombre de la libertad la Comunidad de Madrid tenga el peor índice se servicios sociales" y "después les voten".

La también consellera de Igualdad se ha referido a la agresión homófoba a un profesor ocurrida en un instituto de Bétera (Valencia) para señalar que se "debe condenar la ideología que sostiene" que algo así ocurra, "pero no a ellos" (sus presuntos autores), porque "a ellos se les debe rescatar y no dejarlos atrás", desde el plano subjetivo y llevando a cabo "la batalla cultural sin dar a nadie por perdido". Ha defendido la necesidad de tener complicidades en la lucha contra el cambio climático o en el feminismo, bajo la idea de que "no se puede hacer una revolución ecofeminista sin los hombres".

Finalmente, ha asegurado que "Compromís es lo mejor que le ha pasado a este país en este siglo" y ha pedido "cuidar" el partido porque "es una herramienta que ha garantizado el cambio".

Asimismo, durante la mañana también ha intervenido el alcalde de València, Joan Ribó, que ha subrayado que Iniciativa ha sido "clave para el cambio de la política valenciana" y ha llamado a "pensar en mejorar Compromís, su estructura" y "aumentar su eficacia". Por su parte, la secretaria general de Més-Compromís, Àgueda Micó, se ha referido a la obligación de "mantener vivo el debate de las ideas" en el seno de la coalición y ha resaltado "la riqueza de acentos" que conforman los partidos "dentro y fuera".

ILLUECA ABOGA POR UN CAMINO DE "UNIDAD"

Desde fuera de Compromís, por parte de Unidas Podemos, Illueca ha definido a los miembros de Compromís como "compañeros de aventura" y ha asegurado que comparten "mucho más" que responsabilidades en el Consell, porque en "lo esencial" considera que "hablan el mismo idioma".

Por ello, ha defendido que están "llamados a recorrer de la mano el camino hacia ese horizonte" que ambos partidos "contemplan y comparten", "un escenario en el que una favorable correlación de fuerzas permita ampliar y garantizar las conquistas sociales que los gobiernos de progreso, en España y en nuestra casa y en otros territorios están consiguiendo, proyectándolos hacia el futuro". "Este camino tiene nombre y este nombre es unidad", ha indicado.

Además, Illueca ha incidido en que "las próximas citas electorales pondrán a prueba" el "criterio político" y ha advertido que "es tanto lo que nos jugamos" que están "obligados a ser tan generosos como inteligentes".

Por su parte, el síndic del PSPV, Manolo Mata, ha señalado en su intervención que "la militancia política es muy accidental" y que en función de factores como los vínculos familiares, los amigos o el lugar en el que se reside "muchos militantes de las izquierdas plurales podrían estar en otros partidos". "Todas las miradas de la izquierda reales y posibles que pueden cambiar una sociedad están en el seno del Botànic".