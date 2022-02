Víctor Sandoval recuerda el embarazoso momento en el que Jorge Javier Vázquez lo rechazó

Telecinco cambió su parrilla televisiva una vez más y emitió este viernes 25 de febrero una nueva entrega del Deluxe. En ella, Víctor Sandoval se sometió al polígrafo de Conchita. Entre muchas revelaciones, se supo que el colaborador había sido rechazado por Jorge Javier Vázquez.

Aunque este aseguró no recordarlo, Sandoval no tuvo problemas en narrarlo: según dijo, ocurrió en un gimnasio. Al salir de la ducha, se quitó la toalla y se insinuó al presentador, pero este lo ignoró. "Ni me miró", aseveró el colaborador.

Por su parte, el de Badalona aseguró que sería porque no se percató de lo que estaba ocurriendo. Y no solo eso, sino que sus palabras estuvieron muy lejos de ser un rechazo. "Pues es que ni me di cuenta porque yo te conocía en aquella época. No me di cuenta porque si te hubiese visto nos hubiésemos enrollado", dijo Jorge Javier Vázquez.

Al respecto, Belén Rodríguez dijo "nunca es tarde", dejando claro que creía que había una puerta abierta entre sus compañeros. No fue la única revelación sobre la relación entre ambos. Antes de que empezasen con las preguntas del polígrafo, el presentador avanzó una de ellas: "¿Cogisteis ladillas Nacho Polo y tú tras participar en una orgía?"

"Ya te digo yo que sí, y muchas cosas más", bromeó Jorge Javier Vázquez. Después, Sandoval desveló que llevaba seis años sin tener relaciones sexuales con penetración, desde una ocasión en la que lo hizo sin premeditación. El presentador bromeó y dijo que eso habría ocurrido porque "la tenía muy pequeña", y rápidamente Sandoval replicó: "La has visto y sabes perfectamente que eso no es así".