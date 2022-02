¿Por qué Jorge Sanz tardó 18 años en conocer a su hija?

Telecinco cambió la parrilla y emitió el Deluxe el viernes en lugar del sábado, como es habitual. La primera entrevista de la noche la protagonizó Jorge Sanz. El actor contó alguna anécdota profesional, como su desencuentro con Pedro Almodóvar o su vínculo con Verónica Forqué, pero si algo vertebró su participación en el programa fue su familia.

El intérprete, que fue abuelo por primera vez recientemente, explicó por qué conoció a su hija cuando esta era mayor de edad, a los 18 años. Sanz fue padre muy joven, con 19 años, pero, según dijo, se portó bastante mal con la madre y no quiso ejercer como padre.

"No reaccioné como debía. Tuve una relación muy bonita, pero muy breve. Me enteré después que se había quedado embarazada, cuando estaba de siete meses", declaró. Más adelante, por el contrario, el actor reculó y quiso conocer a la niña, pero esta veía en el marido de su madre a su progenitor, por lo que dio su palabra de mantenerse al margen, según dijo.

Sin embargo, se conocieron cuando la niña cumplió los 18 años, aunque esta supo que Jorge Sanz era su padre con 10. La joven no le reprochó nada, tal y como recogió el intérprete, que dijo en varias ocasiones que se arrepentía de no haber ejercido como padre antes.

"No había un día que no pensara en ella, que no me arrepintiera. Estábamos deseando conocernos. El encuentro fue en Oviedo y, a los dos meses, ya se vino a vivir conmigo. Lloré muchísimo. Aunque durante esos dieciocho años nos idealizamos, nunca nos hemos decepcionado”, explicó, emocionado.