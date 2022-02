Tu horóscopo diario: sábado 26 de febrero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 26 de febrero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No esperas ayuda de nadie para nada y ese sentimiento tan negativo no es algo que te haga ningún bien. Es hora de que veas el lado bueno de todo, y que salgas de esa sensación de vértigo que últimamente se ha apoderado de ti. Lo necesitas de inmediato.

Tauro

Consigues vencer una barrera o convencer a tu pareja de hacer algo que puede suponer un avance importante en la relación. En ese sentido, todo va a mejorar bastante y eso te hará renovar el optimismo y pensar con energía de sobra hacia el futuro.

Géminis

Te estás aburriendo de ir siempre al mismo sitio y quieres un cambio en los lugares que frecuentas, sobre todo los de diversión. Vas a convencer a las personas con las que compartes esos momentos de ocio de cambiar y probar cosas nuevas. Te saldrás con la tuya.

Cáncer

Que se pongan en tu lugar y comprendan lo que te sucede o lo que sientes es lo que más te va a importar hoy y así se lo vas a hacer entender a los más cercanos. Una mujer de tu familia te escucha y te aporta mucho consuelo. Te sentirás mejor tras hablar con ella.

Leo

Las enseñanzas de alguien mayor que tu serán hoy algo importante. No tomes ninguna decisión sin hablar con esa persona que te puede aportar su experiencia y sabiduría y una visión sobre la vida muy interesante, a la vez que práctica.

Virgo

Cuidado hoy, porque puedes tropezar con alguien poco educado o insensible que alterará tu humor. Escúchale lo menos posible, no tienes ninguna obligación de ello y si se trata de algo relacionado con servicios, exige tus derechos sin dudarlo.

Libra

Hoy conseguirás tener serenidad, ya que te llega una noticia que te supone dejar atrás una situación muy incómoda. Puede ser de tipo personal, si te has disgustado con alguien, o laboral. En cualquier caso, se aclara tu panorama, desparecen obstáculos.

Escorpio

Será una jornada muy de fin de semana en la que los planes de salir o divertirte, ir a un espectáculo, etc... serán lo que más te va a importar. Y haces bien porque ahora eso te favorece mentalmente. Necesitas divertirte y sonreír.

Sagitario

No te gusta que te cuestionen en tus comportamientos y hoy se lo vas a dejar muy claro a alguien a quien no le parece nada bien lo que has hecho en una cuestión familiar. Comunica bien claro que necesitas el respeto hacia tus decisiones.

Capricornio

Hoy estarás a punto de equivocarte, pero afortunadamente lo vas a evitar en el último momento. Será gracias a tus reflejos y a que no te aceleras. En cualquier caso, cuidado con lo que hagas hoy y más si implica algún riesgo físico.

Acuario

No te adaptarás hoy demasiado bien a los intereses de un grupo porque querrás hacer otras actividades o ir a otro lugar. Esto puede traerte alguna pequeña discusión con alguien con quien te es bastante difícil entenderte siempre.

Piscis

Lo que más te apetece hoy es dejar cuanto antes de pensar en las obligaciones domésticas y ponerte a hacer algo que te gusta y que te trae muy buenos ratos durante los fines de semana. Y lo conseguirás si te organizas con tiempo y bien.