España vuelve a advertir a Putin: si hay un ataque a un miembro de la OTAN, habrá respuesta contra Rusia

Occidente sigue tratando de mostrar unidad frente a la invasión de Rusia a Ucrania. "No es solamente un ataque a Ucrania, sino a toda una comunidad de valores", comentó la ministra de Defensa española, Margarita Robles, tras la reunión de líderes de la Alianza Atlántica en Bruselas. Robles insistió en que, al no ser Ucrania un miembro de la misma, no habrá una presencia de tropas en país. Pero al mismo tiempo avisó al autócrata ruso: si hay un ataque a un país de la OTAN, habrá una respuesta a través de la invocación del Artículo 5 sobre la asistencia ante un peligro para la integridad territorial y la soberanía.

"Se ha dicho que la firmeza va a ser absoluta en la condena y en las exigencias para la retirada de Putin de Ucrania", añadió Robles, que volvió a repetir la idea base de su (corto) discurso tras la cumbre. "No es solo un ataque a Ucrania, es un ataque a toda una comunidad de valores que defendemos y que representa la OTAN y que representa la Unión Europea", sostuvo.

Tras el ataque ruso a Ucrania, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la unidad de los aliados para dar una respuesta ya que cree que la violación del derecho internacional no puede quedar impune. Además, garantizó solidaridad con el pueblo ucraniano con ayuda financiera, inversiones y material sanitario.

El presidente del Gobierno ha venido defendiendo la unidad de acción de la UE y de la OTAN, y en la reunión de Bruselas hizo hincapié en la importancia de la firmeza en la respuesta. Sánchez recibirá a todos los líderes de la Alianza Atlántica el próximo mes de junio en Madrid ya que la capital albergará la cumbre de la OTAN en la que se aprobará un nuevo concepto estratégico de los aliados para los próximos años.