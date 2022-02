Anabel Pantoja explota contra 'Sálvame' y Magdalena, tía de Bernardo: "A mí padre se le va a respetar a partir de hoy"

Anabel Pantoja está cada vez más afectada por el delicado estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja. Pero pese a que prefiere mantenerse alejada de las polémicas, se ha visto obligada a entrar en directo en Sálvame para poner las cosas claras a Magdalena Clavero, tía de Bernardo y hermana de Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja.

"A mí padre se le va a respetar a partir de hoy. No voy a consentir más circo. Mi padre está en un hospital y no está bien. La situación no es para hacer circo. Yo no soy la dueña de nadie, solo soy su hija. Pero en el momento en el que yo vea peligro, haré lo posible por protegerle. Los médicos nos han dicho que mi padre tiene que estar muy tranquilo" ha insistido Anabel, muy molesta con la situación.

"Hay veces que está y no está. No lo puedo explicar porque es un diagnóstico privado. Pero pido respeto. Y como a mí, los quereres se demuestran de otra manera. A mí nadie me tiene que demostrar nadie nada. Cuando voy a hacer 4 bailes de mierda, quizá es porque necesito dinero para pagar cosas, entre ellas lo de mi padre".

"Lo estoy pasando muy mal. ¡Parar ya! ¡Respeto! Voy a prohibir todo" ha espetado Anabel, y más tarde ha hecho referencia a unas fotos que circulan de su padre enfermo en el hospital. "Estoy intentando averiguar quién ha hecho las fotos de mi padre. Me importa tres pepinos lo que haga esa señora (en referencia a Magdalena Clavero)".