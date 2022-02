Col·lectiu FRENÈTIC porta al TEM humor i himnes musicals amb l'adaptació teatral de 'Save the Temazo'

Fa quatre anys, naixia a València Col·lectiu FRENÈTIC, una iniciativa composta per quatre artistes de circ formats en disciplines tan diverses com la música, la dansa o les arts visuals, a més d'un director de cinema, una directora d'imatge, una community manager i una directora artística.

La seua intenció era reivindicar "el llegat dels temes des de la varietat de gèneres", a través d'una ONG internacional dedicada a investigar les connexions musicals i sonores que existeixen al món i la seua influència a nivell social, cultural i artístic.

Aquesta organització, creada en 1971 per un grup d'activistes canadencs per a evitar que els Estats Units dugueren a terme una censura musical en un arxipèlag d'Alaska, va tindre entre els seus il·lustres firmants a David Bowie, Gloria Gaynor, Chuck Berry o Tina Turner, entre uns altres. L'ONG portava el nom de l'espectacle que van començar a desenvolupar, 'Save the Temazo'.

Estrenat al juliol de 2020 malgrat les dificultats de la pandèmia i el confinament, ha recorregut festivals, ciutats i pobles a força d'humor, himnes musicals i una sorprenent proposta circense que barreja ficció i realitat i en la qual tenen cabuda des del trapezi volant fins a la roda Cyr, passant per la dansa vertical, l'equilibri sobre botelles, el tir amb arc, la manipulació d'objectes o un salt a la piscina més xiqueta del món. Tot remarcat per la presència d'un DJ, una escenografia de nou metres, vídeos i altaveus mòbils.

En cada lloc, l'experiència era registrada com "un esdeveniment únic i irrepetible que després es difonia a través de les xarxes socials", explica la sala del Cabanyal-Canyamelar en un comunicat.

Els pròxims 4 i 5 de març, a partir de les 20.00 hores, 'Save the Temazo' estrenarà sobre l'escenari del TEM la seua adaptació al format de sala, solament uns mesos després de desplegar tot el seu repertori en l'exterior del propi teatre -en la Plaça del Rosari- dins de la programació del Festival Internacional de Circ Contorsions.