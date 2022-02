Investigadors demanen a Morant estabilitat per al seu treball i per a la inversió en ciència i lamenten la burocràcia

Igualment, li han transmès "els problemes que encara tenen de càrrega burocràtica excessiva", una cosa que fa que "estiguen a vegades més ocupats fent papers que investigació". Així ho ha indicat Morant després de visitar aquest centre, que forma part del Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), per a conéixer les seues investigacions sobre tecnologies de conservació d'aliments, microbiota i salut, epidemiologia del SARS-CoV-2 i desenvolupament de mascaretes i filtres contra la Covid-19.

"M'han traslladat moltes necessitats", ha assenyalat a Europa Press la ministra, que ha afirmat que la seua "tasca i obligació" és escoltar eixes reivindicacions i "donar resposta als reptes que tenen els centres i el sistema". Així mateix, ha dit que ha explicat a aquests investigadors que "moltes d'aquestes coses se solucionen amb la nova llei de Ciència i amb altres polítiques desplegades des del ministeri", a més de ressaltar la "contínua comunicació" amb el seu departament.

"Poden comptar amb la ministra i el ministeri", ha destacat Diana Morant, que ha asseverat que "amb les reformes que ja estan en marxa, amb la nova llei; amb els pressupostos, el doble del que s'invertia fa dos anys en investigació i innovació, i amb totes les polítiques desplegades" s'avança "a poc a poc" cap a "un sistema que va ser retallat". Ha afegit que així també s'ajuda a la societat a transformar-se i a eixir d'aquesta crisi per la porta del futur i no per la de darrere".

La titular de Ciència i Innovació ha detallat que el IATA-CSIC és un dels onze centres que el CSIC -amb 120 centres en tota Espanya, ha precisat- que té la Comunitat Valenciana, "el més gran" d'ells, alhora que ha subratllat el seu "gran prestigi internacional" i ha assenyalat que és "l'octau en capacitat d'obtenció de fons per concurrència competitiva".

Morant ha al·ludit a l'"altíssima excel·lència de la ciència" que es fa en aquest institut i ha valorat les seues investigacions "entorn de l'alimentació". "Ací s'estudia que l'alimentació siga cada vegada més sostenible, més segura i més saludable", ha dit, després del que ha enllaçat eixa tasca amb la voluntat de "garantir alimentació per a la població de manera generalitzada" atenent a "un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per Europa".

"S'ha de garantir en condicions de seguretat i de salut", ha postil·lat. Després d'açò, ha esmentat l'"altíssima experiència" del IATA-CSIC "també en transferència de coneixement, en innovació produïda i traslladada a les empreses". "Compta amb laboratoris i plantes pilot en les quals es fa una producció pràcticament industrial que després es pot traslladar a la indústria i als sectors productius", ha comentat.

Diana Morant ha considerat que açò "molt important" perquè "un dels reptes" d'Espanya és "la translació del coneixement a solucions per a la societat". "Ací és important la investigació bàsica que es fa. Sense ella no podríem tindre resultats que traslladar a la ciutadania".

La ministra ha posat com a exemples "molt clars" de la investigació d'aquest centre a la disposició de la societat treballs fets arran de la pandèmia. Ha parlat de l'estudi realitzat en el IATA sobre la filtració a través de nanomaterials del virus SARS-CoV-2 i a la fabricació de mascaretes; de la creació d'"una mascareta inclusiva que permet protegir-nos i no ser una barrera per a la comunicació, sobretot, per a les persones sordes"; i del projecte per a detectar restes del virus en aigües residuals.

"CIÈNCIA PÚBLICA"

La responsable de Ciència ha afirmat que són "exemples de com un centre d'investigació públic va actuar davant una emergència i va posar solucions a reptes de la societat". "Són exemples del treball que es fa ací, de ciència pública, del sistema públic de ciència", ha insistit, per a manifestar que l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments, en el qual treballen 200 investigadors, mostra "l'important que és enfortir el sistema públic d'investigació".

"Eixe és el camí del Ministeri de Ciència i Innovació a través de la llei i de pressupostos expansius perquè els nostres centres de ciència puguen incorporar cada vegada més investigadors, estabilitzar als investigadors que tinga, retindre el talent, ser cada vegada més competitius, i poder adquirir equipaments d'avantguarda per a arribar a la frontera del coneixement", ha declarat.

Morant ha afegit que es tracta d'"afavorir que la investigació i la innovació" a Espanya "estiguen assegurada". Després d'açò, s'ha referit a la Comunitat i ha apuntat que segons la Comissió Europea és l'autonomia "que més ha crescut en innovació des de 2014", a més d'asseverar que és la cinquena "amb més producció innovadora".

"Encara així estem lluny del que volem aconseguir", ha exposat, al mateix temps que ha afirmat que per a aconseguir els objectius que es busquen es treballarà amb "estreta col·laboració públic-privada, amb els pressupostos expansius i amb la nova llei, que garanteix finançament estable i creixent per a la investigació i la innovació".

SISTEMA "COGOVERNANT"

Respecte al treball del IATA-CSIC, la ministra ha afegit que "dels espais d'excel·lència tots hem d'aprendre: en el sistema, fora del sistema, i uns territoris d'uns altres". "És la vocació del Ministeri de Ciència aprendre de les experiències d'èxit", ha dit.

En aquest sentit, ha al·ludit a les ferramentes de transferència de coneixement i de mobilitat d'investigadors que preveu la nova normativa i ha assenyalat que busca un sistema de ciència, tecnologia i innovació "cogovernat que genere sinergies i experiències d'èxit".