Rosalía divide a España con 'Chicken Teriyaki' y el rumbo de su nuevo disco: "Está poniendo a prueba a los fanáticos"

Rosalía lanzó el pasado jueves el videoclip de Chicken Teriyaki, el segundo single de su próximo disco, Motomami, y no estuvo exento de polémica. No siempre llueve a gusto de todos, y esta nueva propuesta dista bastante de los anteriores álbumes, lo que ha provocado un aluvión de reacciones dispares en Twitter.

Mientras algunas personas critican el "retroceso" de la artista en su trayectoria, hay quienes aplauden su necesidad de experimentar, tal y como se comprueba en los comentarios de sus post en Internet, así como en la crítica de la prensa especializada. Y es que igual que el concepto de El mal querer (2018) no tenía nada que ver con Los Ángeles (2016), el nuevo disco no se asemeja a los trabajos anteriores. En esta ocasión pesa más la parte instrumental que la lírica y vocal.

De esta manera, la cantante catalana se mantiene como trending topic desde hace horas debido a la publicación de su nueva canción y al fragmento de una entrevista reciente con Genius en la que canta Saoko, el primer sencillo del nuevo disco, a capella. "Eh, yo soy muy mía, yo me transformo. Una mariposa, yo me transformo. Make up de drag queen, yo me transformo", reza el estribillo.

"Esa leyenda urbana de que C. Tangana fue quien escribió El Mal Querer cobra más fuerza", "Rosalía ha pasado de hacer música preciosa a hacer música fea. Eso es así", "literalmente Rosalía os está testeando para ver hasta donde llega el fanatismo sacando mierda" o "El nuevo álbum de la Rosalía, El Mal Componer" son los comentarios de quienes rechazan las últimas propuestas de la artista.

Asimismo, frente a quienes critican Saoko y Chicken Teriyaki están los que recuerdan que la cantante siempre ha buscado estar en constante movimiento, bebiendo de géneros y referentes diversos. Así lo afirmó la propia Rosalía en una entrevista antes de lanzar Malamente, el primer single de El mal querer.

"Me gusta mucho el flamenco y a la vez puedo salir, y bailar reguetón. Mi generación tenemos muchas influencias y no tenemos prejuicios a la hora de decirlo. La pureza hoy en día está en lo heterodoxo", contaba en dicha conversación, tal y como han recordado decenas de usuarios en Twitter, quienes también han opinado que el hecho de que "Rosalía sea capaz de hacer El mal querer no quiere decir que tenga que hacerlo dos veces".

Qué triste ver la caída de Rosalía, mano. pic.twitter.com/lAS1IGjb9x — Chumel Torres (@ChumelTorres) February 25, 2022

que rosalia sea capaz de hacer el mal querer no quiere decir que tenga que hacerlo dos veces si no quiere. que haga musica como la nueva no indica que no tenga capacidad de hacer algo mas "complicao"... dejad a los artistas hacer su arte. no os deben na 💋 https://t.co/L7Gm8ETEqH — LVL1 / stream piscis by RR (@FVCKLVL1) February 25, 2022

- ... La industria se ha comido a Rosalía, queremos a la Rosalía de antes



- La Rosalía de 2017 antes de Malamente, antes de firmar y antes de la fama: pic.twitter.com/6UJDLUuXib — CESTES (@cestestristek) February 25, 2022

La Rosalía después de escribir Saoko: pic.twitter.com/VNfsc6OJXh — 🔥Vladimir Putón🔥 (@IrvingCrow) February 24, 2022

Rosalía 2018: voy a componer un álbum conceptual que atrape la esencia del clásico literario medieval ‘Flamenca’ y retrate los paralelismos con las relaciones actuales.



Rosalía 2022: chicken teriyaki👍 https://t.co/PSjDwzO1fO — Alex (@ChanguitoAx) February 18, 2022