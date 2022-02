Sortejades les 200 invitacions per a veure les mascletaes des del balcó de l'Ajuntament de València

La presència ciutadana es recupera així en l'edifici consistorial després de dos anys en els quals es va haver d'interrompre per la pandèmia. També assistiran els guanyadors i guanyadores del sorteig de 2020, que es van veure afectats per la suspensió de les celebracions.

El següent pas després del sorteig és la comunicació per correu electrònic a els qui han resultat beneficiaris, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Els afortunats hauran de confirmar l'acceptació o renúncia en el termini indicat en el mateix missatge; també s'han de facilitar les dades de l'acompanyant: nom, cognoms i DNI. Les passades, com en anys anteriors, són intransferibles i serveixen per a un dia concret que no es pot modificar.

Si els guanyadors i guanyadores no responen, ho fan fora de temps o, per qualsevol motiu, finalment no poden acudir, la seua invitació doble s'assignarà al següent de la llista de reserva que genera el sistema informàtic.

Els regidors de Cultura Festiva, Carlos Galiana, i Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset, han presenciat la rifa.

MÉS DE 20.000 SOL·LICITUDS

En total, s'han inscrit 20.348 persones a través del formulari web habilitat des de les 0.00 hores del passat dia 21 fins a les 23.59 hores del dimecres, dia 23. El primer registre es va efectuar 26 segons després d'obrir-se el termini; l'últim, un minut i deu segon abans de tancar-se.

Per a poder participar calia ser major d'edat i estar empadronat en la ciutat de València. 4.506 persones no complien els requisits.

La majoria de sol·licitants han sigut dones (61,4 %), seguint la tendència de les passades edicions. Per districtes, el veïnat de Quatre Carreres encapçala el rànquing, seguit pel de Patraix i Camins al Grau.

Galiana ha manifestat que es tracta d'una oportunitat de veure la mascletà des d'un lloc especial i diferent, al costat de les Falleres Majors i les Corts d'Honor". També suposa "un pas més en la recuperació de la màxima normalitat possible després de la suspensió de 2020 i l'ajornament de l'any passat", ha remarcat.

El titular de Cultura Festiva ha recordat que va ser en 2016 quan el govern municipal "va voler rescatar el balcó per a tots els veïns i veïnes de València". "Ara que recuperem el cicle tradicional de mascletaes, també la ciutadania podrà gaudir-les des del balcó de la casa de tots els valencians i valencianes", ha agregat.

Per la seua banda, Pere Fuset ha expressat "satisfacció" perquè "el balcó municipal s'obri als veïns i veïnes del municipi". Així mateix, ha detallat les estadístiques del sorteig des que es va engegar, en 2016.

"Malgrat que enguany hem tingut una miqueta menys de temps (menys dies per a inscriure's)" per les circumstàncies sanitàries, ha apuntat l'edil, "la xifra no només s'ha igualat sinó que fins i tot ha arribat a superar les dades d'anys anteriors".

Aquest divendres s'han sortejat deu invitacions dobles per a cada dia de l'1 al 10 de març. A més, a partir de el 11 de març s'acostaran al balcó de l'Ajuntament els ciutadans i ciutadanes que van obtindre una entrada doble en el sorteig de 2020, però no van poder gaudir de les 'mascletaes' fa ara dos anys com a conseqüència de la pandèmia.