Les Arts llança descomptes i tarifes especials per a joves

En concret, s'aplicarà un descompte del 50% per a menors de 35 anys en funcions específiques de cadascun dels títols d'òpera d'aquesta temporada, al costat d'una tarifa única de 15 euros per a les entrades dels cicles 'Les Arts és Lied' i 'Les Arts és Simfònic' per a menors de 29 anys, anuncia Cultura de la Generalitat.

Arriben després de la consolidació d'iniciatives com 'Preestrena fins a 28', que ha permès a milers d'espectadors de fins els 28 anys gaudir per primera vegada d'un espectacle líric, o 'Matins a Les Arts', amb localitats esgotades en totes les seues edicions.

Les tres representacions d''Ariodante', de Händel, són el punt de partida d'una nova tarifa amb la qual el coliseu valencià obri per primera la seua política de preus assequibles als menors de 35 anys amb un descompte del 50% en totes les localitats.

Aquesta nova mesura estarà vigent fins al final de la present temporada en funcions específiques dels títols restants en la programació de la Sala Principal com 'Macbeth', de Verdi, o 'Wozzeck', de Berg.

Paral·lelament, Les Arts aposta per traslladar l'"excel·lent" acolliment de les accions d'obertura en l'apartat operístic a altres línies de l'activitat artística del teatre: la música simfònica i el 'Lied'.

Es tracta d'una nova tarifa única de 15 euros destinada als aficionats de fins a 28 anys per a tots els espectacles de tots dos cicles. En ells s'inclouen les esperades actuacions de la soprano Lisette Oropesa, la 'mezzosoprano' Marianne Crebassa o el contratenor Jakub Józef Orlinski, així com els concerts simfònics de James Gaffigan o Mark Elder.

A aquest efecte, Les Arts reservarà un contingent de 200 localitats en cadascun dels espectacles programats en 'Les Arts és Lied' i 'Les Arts és Simfònic'.