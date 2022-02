La UE estudiará sacar a Rusia del sistema Swift para bloquear su acceso a las transacciones con el resto del mundo

El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, ha anunciado este viernes que la Unión Europea estudiará "en las próximas horas" el posible bloqueo a Rusia del sistema internacional de pagos y datos bancarios Swift.

El uso de Swift "es el arma nuclear financiera", ya que permite bloquear a las entidades financieras rusas el acceso a las transacciones con el resto del mundo, señaló Le Maire tras una reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE sobre las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania.

SWIFT, con sede en Bélgica, es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de todo el mundo y funciona como sistema de mensajería para informar de transacciones financieras, con lo que se ha convertido en un pilar fundamental del sistema financiero internacional.

¿Qué medida tiene que priorizar la Unión Europea en torno a la transformación digital? La creación de un ejército cibernético para defender a la UE contra las ciberamenazas. Legislar para facilitar el aumento de capacidades digitales para los empleados y apoyar a las empresas para que se adapten a la transición digital. La UE tiene que fomentar la inversión en educación digital y salud digital para promover un uso saludable y consciente de la tecnología. No tengo opinión sobre el tema.

Algunos países dudan de la medida

El bloqueo de Swift no estaba incluido en el primer paquete de sanciones acordado la pasada noche por una cumbre de urgencia de líderes de la UE.

Le Maire reconoció que la activación del bloqueo de Swift había generado "reservas" entre algunos Estados miembros de la UE, que no quiso identificar, pero no en Francia, que "no tiene reticencias", ya que "Rusia ha superado ya todos los límites hace mucho".

Francia, como país que ejerce la presidencia de turno de la UE, debe "tener en cuenta esas reticencias", pero recalcó que "tiene que haber un consenso europeo" para aprobar esta medida.

Explicó que el Banco Central Europeo y la Comisión Europea "nos van a presentar una evaluación más precisa de las consecuencias de impedir el acceso a Swift de Rusia", y alertó: "Veremos lo que ocurre en las próximas horas".