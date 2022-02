Madonna, muy enfadada con los que critican su rejuvenecido aspecto: "Parece que tiene 16 años"

Las últimas publicaciones de Madonna han tenido mucha repercusión en Instagram. La reina del pop ha compartido numerosos selfies y posados en los que no aparece ninguna arruga en su cara, algo que ha sorprendido y enfurecido al mismo tiempo a sus fans.

En las imágenes, la intérprete comparte algunos de los momentos entre bastidores de la producción de su película autobiográfica, que ahora mismo se encuentra en fase de casting.

Enfundada en un gran chaleco negro, aparece con y sin gafas, fumando y claramente dirigiendo a su equipo. Sin embargo, en ninguna de esas imágenes 'naturales' se puede apreciar una piel envejecida en la cantante de 63 años.

"Parece que tienes 16 años", comentaba un seguidor. Un tipo de mensaje que lleva recibiendo la última semana en la mayoría de sus publicaciones. Entre las sorpresas y los halagos, muchos la han achacado que no representa su edad.

"No hace falta que uses tanto Photoshop" o "No te retoques la cara", son algunos de los comentarios más repetidos. No obstante, es difícil saber si este aspecto se debe a una edición fotográfica o un paso por quirófano. Lo que no hay duda es que es impresionante.

Historias de Madonna. MADONNA / INSTAGRAM

Ante tanta insistencia, Madonna ha acudido a sus historias para responder a los más críticos con un contundente mensaje. "No me jodáis. ¿Pensáis que tengo la palabra 'estúpida' escrita en la frente?", ha escrito, dejando claro que no le importa sus opiniones.