Una Crida sense límit d'aforament però amb mascareta marca el retorn de les Falles al març dos anys després

D'aquesta manera, per a contemplar la cita en les Torres de Serrans no hi ha límit d'aforament, però el públic assistent ha d'utilitzar mascareta. Les Falleres Majors, Carmen Martín i Nerea López, acompanyades de les seues corts d'honor, són les encarregades de presidir l'acte, programat a partir de les 19.15 hores.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha convidat a "els col·lectius fallers i a la resta de la ciutat a gaudir d'unes Falles que avancen cap a la normalitat", i ha apel·lat a la "responsabilitat individual" en el compliment de les normes sanitàries.

La Crida es desenvoluparà a partir de les set de la vesprada, però a la pólvora i la música estaran presents en la jornada des de primera hora. El dia de celebració conclourà amb un castell de focs artificials a l'entorn de la plaça dels Furs a càrrec de la pirotècnia Mediterráneo.

A les 7.15 hores està prevista una despertà infantil pels carrers de la Pau i Sant Vicent fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament, amb 1.309 xiquets i xiquetes acreditats.

S'ha dissenyat el mateix itinerari per a la macrodespertà, que comença a les 7.30 hores amb trons de bac de la pirotècnia Mediterrani i acaba amb un terratrèmol de la Pirotècnia Valenciana.

MACRODESPERTÀ

A continuació, s'ofereix un esmorzar faller a tots els participants. Per a la macrodespertà estan inscrites 2.250 persones. Totes elles, majors de 18 anys i amb el certificat CRE en vigor, que facilita la Junta Central Fallera després de realitzar un curs específic i aprovar un examen.

Enguany es repartiran 4.500 caixes, que porten una etiqueta amb el lema 'Ací comencen els Falles 2022'. Cada caixa conté 50 trons de bac, és a dir, 225.000 trons de bac en total.

A açò se sumisca l'entrada de bandes de música, a les 12.00 hores, que fan un recorregut pels carrers General Tovar, la Pau, Sant Vicent i Sang, per a acabar en la plaça de l'Ajuntament, on es dispararà la primera mascletà de les Falles 2022 a les dos de la vesprada, de la mà de la pirotècnia Mediterrani.

L'entrada de bandes celebra aquest 2022 la seua dihuitena edició.En 2006 es va cancel·lar per les inclemències meteorològiques i en 2020 si que va arribar a tindre lloc, abans de la suspensió de les Falles a causa del coronavirus.

Són 13 les entitats musicals que tocaran aquest diumenge: l'Escola de Tabal i Dolçaina de la Junta Central Fallera, l'Agrupació Musical San José de Pignatelli, l'Agrupació Musical Santa Cecilia del Grau, l'A.C. Falla Jerónima Galés-Litógraf Pascual Abad, la Sociedad Ateneo Musical del Puerto, la Banda de Música Campanar, el Centre de Música i Dansa de Natzaret, el Centre Instructiu Musical Banda de Torrefiel, el Centre Instructiu Musical de Benimaclet, el Centre Instructiu Musical Castellar-Oliveral, el Centre Instructiu Musical Tendetes, la Unió Musical de Benimodo i l'Agrupació Musical Santa Cecília de Sedaví. L'ús de la mascarilla serà obligatori excepte en el moment de la interpretació de les peces musicals.