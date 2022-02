Quart de Poblet aprova la seua nova ordenança de convivència amb multes de fins el 3.000 euros als puters

La norma té entre els seus objectius "millorar la convivència entre veïns i veïnes i acabar amb l'explotació de les persones mitjançant la prostitució, que és una de les manifestacions més extremes de la violència masclista".

Per a açò, detalla el consistori, "els clients podran ser multats amb fins el 3.000 euros, si la infracció és molt greu, i amb 750 si és lleu".

El text contempla que es considera prostitució i tracta amb finalitats d'explotació sexual "sol·licitar, negociar o acceptar, directa o indirectament, servicis sexuals retribuïts". "A aquests efectes es considerarà demanda o acceptació la proposició per al seu propi gaudi o el de tercera persona de la realització de qualsevol activitat de caràcter sexual a canvi d'un pagament. Realitzarqualsevol activitat de caràcter sexual, a l'espai públic deQuart de Poblet, mitjançant retribució per ella".

Aquests fets es consideraran molt greus si es produeixen en "espais situats a menys de dos-cents metres de distància de centres docents o educatius o altres espais amb afluència de públic infantil i/o juvenil, amb gran afluència de persones com pot ser qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica, esportiva o de qualsevol altra índole o en llocs que impliquen una major vulnerabilitat per a les persones en situació de prostitució i/o explotació sexual". Així mateix, serà molt greu la reiteració de dos o més infraccions greus enel transcurs d'un any.

També es multarà aproximar els clients als llocs on es troben les persones en situació de prostitució i qualsevol altra conducta que servisca per a l'acostament entre les dos parts. A més, l'ordenança estipula un control sobre la publicitat sexista relativa a explotació sexual i/o la prostitució.

L'alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, assenyala, en un comunicat, que és "necessari que des dels ajuntaments s'aprovennormes que posen fre a l'explotació de les dones a travésde la prostitució".

"Amb aquesta ordenança complim amb el projecte municipal d'intentar ordenar la convivència des del respecte i la col·laboració ciutadana, a més de que ens unim al treball que es fa des de la Conselleria de Justícia. Al costat d'altres municipis veïns ens posem a la feina per a acabar amb aquesta violència que és la màxima expressió del masclisme", assevera.

Precisament, recorda, l'ordenança l'Ajuntament va de la mà de la Conselleria de Justícia, que ha impulsat que les ordenances municipals lluiten contra la prostitució i sancionen els puters. La titular del departament, Gabriela Bravo, "fins i tot ha anunciat un canvi legal per a prohibir el sexe pagat en establiments que camuflen la prostitució com a hostals o cafeteries", recorda la primera edil.

MEDIACIÓ

D'altra banda, s'ha actualitzat l'antiga ordenança de policialocal per a ajustar-la a la nova Llei de Coordinació de PoliciesLocals i es posa l'accent en la seua funció mediadora per a buscaruna alternativa a les sancions.

Per exemple, s'abunda en la necessitat d'evitar les conductescom la mofa o maltractament a persones que es troben en la localitat, especialment si es tracta de persones majors o persones amb discapacitat o hostilitzar i maltractar als animals. També se sancionarà altres conductes com l'orinar o defecar en la via pública.