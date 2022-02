El dispositiu especial de Falles de l'EMT arranca aquest cap de setmana

20M EP

NOTICIA

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València engegarà aquest cap de setmana el seu dispositiu per a aquestes Falles, que contempla reforços per a facilitar els desplaçaments amb autobús a la crida i altres actes fallers, així com un operatiu especial durant la Mascletà.