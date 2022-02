Oltra, sobre la sentència del TJUE sobre l'atur d'empleades de llar: "Ningú ho entendria en un col·lectiu masculinitzat"

Preguntada sobre aquest tema aquest divendres en la roda de premsa posterior al Ple del Consell, Oltra ha titlat de "incomprensible" que una cuidadora de la llar no tinga dret a la prestació per atur i creu que "l'única explicació" al fet que s'haja pogut tardar tant temps a reconéixer aquest dret de les treballadores "es que és un col·lectiu altament feminitzat", i de fet ha asseverat que "ningú entendria açò en un col·lectiu altament masculinitzat".

Una situació que la vicepresidenta ha fet extensible a les malalties professionals d'aquestes dones, que exerceixen "treballs penosos" que impliquen alçar pes i determinades postures nocives que causen "malalties cròniques".

"Però com és un col·lectiu altament feminitzat, probablement eixa és la raó per la qual eixes malalties professionals han tardat tant a reconéixer-se i algunes no estan reconegudes", ha insistit, al mateix temps que ha subratllat que tant aquesta situació com el no reconeixement del dret a la prestació són "no té cap sentit".

En eixe sentit, "està bé que s'avance en el respecte i la dignitat dels col·lectius professionalment altament feminitzats", ha conclòs la també portaveu del Consell.