La Generalitat simplifica les condicions específiques per a contractar directius del Palau de Les Arts

Quant a la contractació de les persones que ocupen llocs de caràcter directiu, s'ha simplificat la redacció de les condicions específiques que s'han de complir per a la selecció. Per a açò, s'ha utilitzat la denominació fixada per la normativa d'aplicació al personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat.

Respecte a la referència a la selecció i contractació dels llocs de treball de naturalesa artística, conforme al Codi de bones pràctiques en la cultura, s'ha concretat que és aplicable exclusivament per a la Direcció artística i no per a la resta de llocs de naturalesa artística.