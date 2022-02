Violeta Mangriñán sufre un susto en su jornada: "Me he dado una torta con el coche"

Violeta Mangriñán ha tenido un susto a sus cuatro meses de embarazo: la exconcursante de Supervivientes ha sufrido un accidente en la carretera. Un percance del que ha anunciado en redes y del cual ha aclarado que no ha provocado ningún daño mayor, por lo que no habría nada de lo que preocuparse en cuanto a su salud.

Para la desgracia de la valenciana, el nuevo vehículo que obtenía recientemente ha terminado estrellado en ese pequeño susto. "Me he dado una torta con el coche", ha comunicado, para sorpresa repentina de sus seguidores, por sus instastories.

"Aún no he comido, llevo un mal humor. He rascado el coche. Pero bueno, lo importante es que yo estoy bien", ha explicado por redes, algo que podría haber alarmado a más de uno de no aclarar sobre su estado estable.

Una suerte que, por otro lado, no parece haber tenido el que lleva siendo su transporte desde hace dos años y que parece haberle ocasionado más de un problema: “Ese coche está gafado desde que lo pillé en el concesionario”.

La extronista de MyHyV acaba de superar su primer trimestre y se encuentra en su cuarto mes de gestación, a la espera de su primer hijo en común con Fabio Colloricchi, entre susto y susto.