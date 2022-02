Oltra creu que Feijóo "no té per què ser una amenaça" al canvi de model de finançament

Així s'ha pronunciat la vicepresidenta de la Generalitat en la roda de premsa posterior al Ple del Consell, en la qual ha admès que hi ha "interessos contraposats" entre comunitats autònomes, però que "és l'administració general de l'Estat la que ha de moure la vertical i no repartir misèries horitzontalment".

De fet, ha remarcat que no estan "preocupats" per l'ascens de Feijóo perquè "hi ha molts territoris que estan cridats a pactar i a consensuar un nou sistema". "Hi ha territoris que tenim problemàtiques semblants com Múrcia, Andalusia o la Comunitat Valenciana, i cadascun defendrà els criteris en funció de les seues realitats a arribar a un punt en comú".

"No és tant el que faça o deixe de fer Feijóo, sinó el que faran els diputats valencians al Congrés dels Diputats, eixes persones han de defendre els interessos", ha agregat.