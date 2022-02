Ucraïna.- Buxadé (Vox) urgeix la UE a aconseguir la retirada de les tropes: "Ens ha posat als peus del gas rus"

És més, ha recordat "quan Rússia, a través de Bielorússia va iniciar una guerra híbrida contra Polònia i les institucions europees es van llançar contra Polònia". "Açò no pot continuar així: les institucions europees estan al servici de les nacions europees", ha exclamat.

En una manifestació d'agricultors a València, Buxadé ha lamentat com molts treballadors d'aquest sector "van veure amb por i han patit les conseqüències de les sancions europees aplicades a Rússia en 2014" durant l'adhesió de Crimea.

Per açò ha reclamat ara que la UE siga "conseqüent" i qualsevol mesura que adopte defenga els interessos dels estats membres "per damunt de tot", així com especialment als productors i "les classes populars espanyoles".

Però ha criticat que "per desgràcia, les institucions europees han demostrat que han fet cas omís a la realitat", recordant quan fa un mes el seu partit i altres polítics de Polònia i Hongria ja van dir en una cimera a Madrid que la UE havia de "posar-se a treballar per a evitar el conflicte".

"La unitat és fonamental, però no pot ser que la política de Brussel·les ens haja posat als peus del gas rus i que es passen més temps perjudicant els agricultors que defenent els interessos dels Vint-i-set", ha exposat, exigint a la UE que s'oblide de "sotmetre" a les classes populars.