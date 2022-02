CCOO considera que no està justificada la decisió de tancar Nordex a la Vall d'Uixó (Castelló)

CCOO Indústria Comarques del Nord ha assegurat que les raons que ha al·legat l'empresa Nordex no justifiquen la decisió de tancar la planta de la Vall d'Uixó (Castelló), ni entra en el marc jurídic laboral.

Així ho ha manifestat després d'haver-se constituït aquest dijous la comissió negociadora de l'expedient d'extinció, rebre la informació preceptiva i escoltar les causes de l'empresa que li porten a prendre la decisió.

Per tant, CCOO ha subratllat està i estarà pel manteniment de l'ocupació de totes les persones treballadores en la planta dedicada a la fabricació d'aerogeneradors, més d'un centenar. Així mateix, seguirà demandant en la taula de negociació la no extinció de cap contracte de treball.

CCOO no comparteix les propostes d'indemnització realitzades com a pla d'acompanyament social per l'extinció dels contractes.