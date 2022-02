Mazón dona suport a Feijóo per a liderar el PP i augura un pes valencià "important" en la futura direcció

"El partit ja té un full de ruta", ha declarat en una manifestació del sector agrari a València, preguntat per si dona suport a Feijóo i per si creu que l'eurodiputat valencià Esteban González Pons podria ser el nou secretari general en substitució de Teodoro García Egea.

Mazón ha destacat que en la reunió a 'Génova' convocada per Casado va demanar al costat d'altres barons que Feijóo "donara un pas al capdavant", tot i que ha remarcat que serà ell qui prenga aquesta decisió perquè encara no s'ha postulat formalment.

Sobre la representació del PPCV al congrés, ha assenyalat que "és possible que hi haja més" de dos representants, com va avançar aquest dijous el seu 'número dos', Mª José Catalá. "Volem que la quota valenciana siga important, ho vaig dir a Madrid i ho reitere", ha recalcat.

I és que el també president de la Diputació d'Alacant ha defès que la Comunitat "no és qualsevol cosa i és prioritària per a tot el Partit Popular", a més d'augurar que aquest pes específic es veurà "bastant prompte".

Així, encara que no ha volgut entrar en noms perquè "les coses tenen el seu ritme i temps", ha confiat que "tot anirà molt bé" i el PP solucionarà la seua crisi amb l'eixida de Casado.

Respecte a si González Pons podria substituir García Egea com a 'nñumero dos', Mazón s'ha limitat a destacar que l'eurodiputat serà ratificat com a president del comité organitzador del congrés del PP en la junta directiva de la setmana vinent i s'ha mostrat "molt content" per açò. "El futur es decidirà en el congrés", ha resolt.