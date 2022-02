Gloria Camila acude varias veces a la semana a Ya son las ocho para pronunciarse sobre distintos temas sobre su familia. Pero, cuando no está en plató, su nombre sigue sonando por múltiples motivos.

Ya sea por sus duras declaraciones desmarcándose de Antonio David tras ver la discusión que tuvo con su padre hace años, o por sus más allegados que revelan cierta información sobre ella. Y el último de ellos fue Kiko Jiménez, el que fuera su novio durante cuatro años.

El modelo contó recientemente en Sálvame que su ex le había pedido hablar por teléfono. "De repente me pregunta por una cosa de Maite que no tiene nada que ver. Yo creo que fue el puente para después decirme que ella no es rencorosa, que no puede vivir con rencor porque estaría muy sola en la vida", relató.

Según la conclusión del colaborador, esta llamada le transmitió que "hay nerviosismo" por la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco y "quieren tener un aliado con ellos".

Pero, tras hablar de la llamada, lo que el andaluz no se esperaba era que volvería a encontrarse cara a cara a su expareja. "Me la he encontrado en la puerta. Me llama la atención que en su programa dice que no me quiere ver ni en puntura, pero le falta tiempo para verme, llamarme la atención y decirme tres o cuatro cosas", reveló este jueves en Sálvame. "Luego niega que quiera saber nada de mí".

"Me volvió a decir lo mismo: que por qué cuento que la llamé, que me llamó por un motivo, que no es lo que yo contaba... Bueno, pues no me llames", se quejó. "Le guardo cariño, ella a mí no lo sé. Es la primera vez que me la encuentro, y ha sido un poco raro".

La pareja estuvo cuatro años saliendo pero a mediados de 2019 rompieron su relación y, desde entonces, no se habían vuelto a ver. Por ello, tal y como contó, el reencuentro fue "con nervios" porque se la encontró justo en la entrada: "No sabía si saludarla o no. Y simplemente se ha acercado ella".