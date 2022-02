El Hospital del Mar lleva la inmunoterapia al domicilio de los pacientes con cáncer de pulmón

Arranca una iniciativa pionera en el Hospital del Mar (Barcelona) para llevar la inmunoterapia a los domicilios de los pacientes que sufren cáncer de pulmón. De esta manera, se ofrece a los pacientes trasladar a su propio hogar el tratamiento, evitando desplazamientos innecesarios.

El proceso para recibirlo en casa se hace con todas las garantías de seguridad. Tras la selección del paciente con un perfil idóneo, se concreta, entre el enfermero y el enfermo, una cita para la visita en el domicilio. Previamente, el equipo de enfermería se habrá reunido con los doctores responsables para revisar la pautas del tratamiento.

Tras la visita se hace un control telefónico para asegurar que todo ha funcionado y atender cualquier problema de manera rápida y eficaz.

La iniciativa está pensada para pacientes con un tipo de cáncer específico: el cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPNCP o cáncer de pulmón no microcítico, CPNM) en estadio III que no han progresado tras la quimioradioterapia concomitante. El Hospital del Mar indica que los primeros pacientes que se están beneficiando de esta iniciativa empezaron el tratamiento en casa hace unas semanas.

La Dra. Edurne Arriola, impulsora del proyecto y jefa de sección de cáncer de pulmón del Servicio de Oncología Médica del Hospital del Mar; ha explicado que la iniciativa forma parte de la política de humanización de la atención médica que se lleva a cabo en el centro.

Y dice que tras la prueba piloto, se evaluará la experiencia de los pacientes. "Por el momento hemos calculado que cerca de 20 pacientes podrán beneficiarse de este tipo de atención sanitaria en el primer año". Aunque asegura que se han planteado la posibilidad de expandirlo según los resultados que obtengan.

"Nuestro objetivo no es solo ofrecer los mejores tratamientos, sino lograr la mejor calidad asistencial posible y ofrecer al paciente las mayores comodidades dentro del proceso oncológico" dice Arriola.