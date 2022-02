Detingut un home per agredir metges que l'atenien després d'una intoxicació etílica a València

L'home, de 34 anys, està acusat dels delictes d'atemptat a funcionari públic, odi i amenaces.

L'incident va tindre lloc sobre les 5 hores d'ahir. La Policia va rebre un avís i es va traslladar fins a les dependències sanitàries, on van observar a l'home en gran estat d'agressivitat. Havia llançat objectes que formaven part del material sanitari als allí presents, per la qual cosa per la seua seguretat i la del personal sanitari el van reduir amb la força mínima imprescindible.

Els policies van esbrinar que l'ara detingut es trobava en el centre mèdic després d'haver sigut traslladat una estona abans per un indicatiu sanitari en trobar-ho tirat en el sòl en la via pública.

Pel que sembla, l'home no responia adequadament els estímuls sanitaris, per la qual cosa va ser traslladat al centre hospitalari, sent assistit en Urgències per una intoxicació etílica aguda.

En un moment donat, i després d'una millorança, la metgessa que ho estava atenent li va indicar que li anaven a realitzar una sèrie de proves, després del que l'home va reaccionar de manera violenta i agressiva cap a ella, alhora que realitzava comentaris despectius per la nacionalitat de la professional sanitària, així com amenaces de mort.

Tot seguit, es va abalançar sobre ella amb la intenció d'agredir-la, amb el que van haver d'intervenir altres professionals sanitaris per a repel·lir l'agressió, així com pel servici de seguretat de l'hospital.

Per tot açò, els agents ho van detindre com a presumpte autor dels delictes d'atemptat a funcionari públic, odi i amenaces. El detingut, amb nombrosos antecedents policials, ha passat a disposició judicial.