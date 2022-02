Yola Berrocal ahora es representante: "Igual que un futbolista cuando se hace entrenador"

La hemos visto actuar, cantar, bailar y como concursante de realities (y ganadora de tres de ellos, Hotel Glam, El Reencuentro y La Casa Fuerte) y ahora, Yola Berrocal dirige su propia agencia de representación: "Yola Berrocal Management nació hace dos años", explicaba ella misma en un reportaje de Socialité.

"Igual que un futbolista, cuando deja de serlo puede ser entrenador, pues yo he sido artista, bueno, sigo siendo artista y ahora me dedico a representante, que lo he sido toda mi vida", explicaba Yola sobre su reconversión laboral. "Soy manager de celebrities", de describe ella.

Berrocal quiere ser la representante de artistas para televisión, cine, desfiles de modelos y lo que surja, porque ama esta profesión y "a la hora de negociar me lo paso genial", dice.

Cuenta Yola que de momento ha logrado cachés de hasta 20.000 euros para algunos de sus representados y hace una promesa: "Vente con Yola Berrocal Management y conseguirás tus sueños".

En su cartera de representados, al menos los perfiles que aparecen en la cuenta de Instagram de su agencia de presentación, están su amiga íntima Sonia Monroy y la pareja de éste, el colombiano JD López.

Michael Terlizzi, exconcursante del Gran Hermano de Italia, Dámaso Angulo cantante de copla y exconcursante de Gran Hermano 12 o la cantante, bailarina y actriz Marlene Mourreau también aparecen en su cartera.