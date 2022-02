El príncipe Harry y Meghan Markle muestran su apoyo "al pueblo de Ucrania"

La pirueta moral que algunos están haciendo para justificar la invasión rusa de Ucrania es, en ocasiones, su propia cerrazón para no ver lo obvio: Vladimir Putin ha iniciado la madrugada del 24 de febrero una guerra. Y eso no tiene ninguna justificación. Por eso es más elocuente un único y certero mensaje que cualquier perorata que no lleva a ningún lado. Un comunicado como el que han lanzado los duques de Sussex.

Tanto el príncipe Harry como Meghan Markle escucharon atentamente las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en lo que pareció una nueva forma de batallar: todo se hará económicamente. Tras ello, y viendo la cantidad de imágenes y vídeos que llegaban desde las zonas de conflicto, decidieron alzar la voz, por si acaso sirviese de algo y porque nunca está de más que las celebrities, en ciertos temas en los que no valen las equidistancias, se pronuncien en contra de una guerra.

Fue a través de la web oficial de su organización humanitaria, Archewell, en la que los royals mostraron su desazón, tristeza, preocupación y descontento con unas contundentes palabras con las que han pedido a los distintos líderes del mundo a sumarse a su reclamo y a hacer prevalecer la paz que tan difícilmente se había ido consiguiendo.

"Nosotros, el príncipe Harry y Meghan Markle, duque y duquesa de Sussex, así como todos dentro de Archewell apoyamos al pueblo de Ucrania contra esta violación de las leyes internacionales y humanitarias e instamos a la comunidad global y a sus líderes a hacer lo mismo", reza el comunicado, que también ha recibido varias críticas.

Sobre todo, se le ha criticado que sea tan escueto, que evite nombres y un sintagma en concreto. Si se compara con el discurso de Boris Johnson, que llegó a calificar a Putin de "dictador", el de los duques no solo es más corto sino mucho menos beligerante, así como ni siquiera nombra al líder ruso.

Por último, la utilización del sintagma "el pueblo de Ucrania" y nada sobre sus gobernantes hace pensar que, o bien Harry y Meghan tampoco están de acuerdo con el mandato de Volodimir Zelenski, o bien no conocen la realidad del país centroeuropeo como para opinar más allá.

Por su parte, este sábado 26 de febrero los duques de Sussex van a ser reconocidos en los Premios Image de la Asociación Nacional Americana para el Avance de la Gente de Color (NAACP) por su labor pública. En el pasado, este galardón ha recaído sobre otras personalidades como Rihanna, LeBron James, Bill Clinton o Serena y Venus Williams.