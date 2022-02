Susanna Griso critica la inacción de la OTAN en Ucrania: "Europa está haciendo el ridículo y perdiendo la dignidad"

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha dado un vuelco a la paz internacional que, pese a las amenazas constantes de Putin y las advertencias de Estados Unidos de que la guerra era inminente, reinaba en Occidente. Los medios de comunicación tratan de hacerse eco y buscar la última hora del conflicto y, para ello, buscan desesperadamente protagonistas a los que entrevistar.

Las manifestaciones en contra de la guerra que Rusia ha comenzado en Ucrania se suceden en todo el mundo. En España, cientos de personas contrarias al conflicto bélico se han concentrado en numerosos puntos del país para mostrar su rechazo a las acciones de Putin. Además, este viernes, Espejo público ha contactado con Andrej, un ciudadano ucraniano residente en España.

Andrej ha destacado que los ciudadanos ucranianos se sienten "abandonados" tanto por la OTAN como por el resto de países del mundo, que se niegan a enviar efectivos para frenar el avance de las tropas rusas. Así, el hombre ha señalado que "el ejército ucraniano está haciendo todo lo que puede", pero sin ayuda exterior será complicado detener a Putin.

De la misma manera, Andrej ha explicado que muchos amigos y conocidos suyos están en el frente y, pese a la pasividad del resto de países, "tienes que darles esperanzas porque ellos están preparados para morir". Además, el hombre ha agregado que "Zelenski va a huir y la gente que está luchando en Ucrania va a morir".

Visiblemente indignada ante la situación que está teniendo lugar en Ucrania, Susanna Griso no ha podido evitar mostrar su enfado en el matinal de Antena 3: "Europa es pusilánime, no sabe proteger a sus conciudadanos". La presentadora ha añadido que, "en 2014, Putin se anexionó Crimea y no pasó nada, exactamente lo mismo que va a ocurrir ahora".

Griso también ha dejado clara su postura con respecto a la posible intervención de la OTAN: "Debería intervenir para frenar a Putin, que intenta eliminar a un gobierno democrático" pues el presidente ruso, "de momento, quiere Ucrania, pero ya veremos".

Para terminar, la periodista, muy crítica con la actuación de la Unión Europea y de la OTAN, ha apuntado: "Europa está haciendo el ridículo, perdiendo la dignidad. Nos está pisoteando Putin".