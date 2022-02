Por qué el bum de la TV digital es bueno para potenciar mi empresa

No es ninguna novedad que la televisión lineal esté en peligro de extinción. La llegada del streaming y la multitud de plataformas de VOD, junto con las muchas redes sociales disponibles, han cambiado nuestra forma de consumir contenidos. Sin embargo, sorprende que las marcas sigan apostando por este canal publicitario con la misma fuerza que antes y que muchas no haya conseguido centrar sus estrategias en el nuevo formato digital. Datos recientes sobre las tendencias de consumo, según Think with Google, explican el porqué de esta realidad y nos dan pistas sobre cómo pueden los anunciantes adaptarse a ella.

Para empezar: que es un punto de no retorno. El consumo de TV tradicional ha caído: de 100 millones de unidades familiares en el 2014 a 74 millones hoy en día; y se prevé que haya solo 44 millones de televidentes en el 2025. Es evidente que los profundos cambios ocasionados por la pandemia aceleraron el descenso en picado de la TV lineal. Solo el año pasado, incluso la audiencia de los últimos bastiones de este medio (los eventos en directo, las noticias, los deportes y los eventos culturales como los Oscar y los Grammy) se ha reducido considerablemente.

Esto, sin embargo, no se debe a que los consumidores hayan perdido el interés por este tipo de contenidos. Si bien los Premios Grammy en directo solo atrajeron a 9 millones de televidentes según datos de Nielsen, la actuación de Dua Lipa de su canción Levitating durante la ceremonia tiene más de 56 millones de visualizaciones. ¿Qué información nos arroja este hecho? Bajo estas líneas te lo contamos todo...

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes.