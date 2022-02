Carmen Lomana entra en 'Secret Story' con comentarios gordófobos y revelaciones del exterior 

Pese a que rema en contra de lo prometido al anunciar al reality, que se vendió como algo centrado en personajes anónimos, Secret Story sigue apostando por incluir a famosos en el concurso y por la transversalidad, haciendo que muchos de los colaboradores de Telecinco intervengan de una u otra manera.

Así, si la cadena ya optó por contar con Nagore Robles e Isa Pantoja como huéspedes temporales en la casa de Guadalix de la Sierra, este jueves 24 de febrero fue Carmen Lomana la afortunada. Esta tuvo una espectacular entrada, con un vestido de época y atreviéndose con un vals entre bailarines caracterizados de asistentes al carnaval veneciano.

La empresaria, que no suele ser precisamente suave con sus opiniones ni políticamente correcta, tardó muy poco en dejar claro que el inmueble estaba en condiciones lamentables y que conseguiría que los concursantes "se pusieran las pilas".

Una vez estuvo con ellos, hizo un comentario que no le sentó nada bien a Álvaro, quien ya manifestó durante una prueba que la gordofobia era uno de los temas que más daño le hacían. "Es alucinante los comentarios gordofóbicos que está haciendo esta señora y nadie le dice nada", dijo, hasta que varios de sus compañeros le hicieron callar.

Álvaro se enzarzó con Carmen por comentarios como que no parecía que tuviera hambre, dando a entender que estaba "gordo", también advirtió a los concursantes que no comieran mucho o que hicieran ejercicio para que no engordaran. Cuando Álvaro intentó aclarar las cosas con Lomana, esta no lo arregló precisamente:

"Las personas rellenitas tendéis a victimizaros y a pensar que todo va por vosotras, cuando no es así". Además, dijo que ella tenía "amigos gordos" y que sus comentarios eran equivalentes a que alguien dijera que ella estaba "muy delgada".

Alvaro habla con Lomana

NO PUEDO CON ESTA TIPA#SecretGala6 pic.twitter.com/gxneq5mCDM — MaryGH2👨‍🔧 (@Mary202085797) February 24, 2022

Después de la gala, la nueva incorporación cometió otro fallo cuando dio ciertas pistas del exterior, como que Rafa y Carmen protagonizaban la mayoría de los vídeos y que por ello los reconocía. "Os sacan mucho, discutiendo o diciendo que estáis enamorados. Pensaba que os gustabais, porque siempre os veía juntos...", comentó.