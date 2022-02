España apuesta por aplicar sanciones "severísimas" a Rusia y subraya que no habrá tropas de la OTAN en Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apostado este jueves por la aplicación de sanciones "severísimas" a Rusia si su presidente, Vladimir Putin, no ordena la retirada militar y ha subrayado que no habrá un despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania, ya que el país no forma parte de la Alianza Atlántica.

En una entrevista en RNE, Robles ha condenado la intervención militar rusa en Ucrania, "de una gravedad extraordinaria", y este "ataque a la legalidad internacional" e integridad territorial de un país.

En este sentido, ha subrayado la "unidad" de la OTAN, la Unión Europea y Naciones Unidas en condenar estos ataques "tan graves". "No son solo en Ucrania, son para toda la comunidad internacional", ha aseverado insistiendo en los valores de derecho internacional y defensa de la paz.

Robles ha reconocido que el ataque a Ucrania no ha sorprendido porque Rusia tenía un despliegue militar "sin precedentes" de más de 150.000 tropas y "no había obstáculo para que la invasión se produjera", aunque ha calificado de "inconcebible" e "incomprensible" este ataque cuando estaban "abiertas" todas las vías diplomáticas para solucionar el conflicto.

Por tanto, ha insistido en esas vías diplomáticas porque "no se puede aceptar este ataque a la paz". Y ha hecho hincapié en la exigencia de toda la comunidad internacional para que Putin retire las tropas y, en caso contrario, la aplicación de unas medidas "severísimas" a Rusia.

Según ha reconocido, en este conflicto no se está jugando solo la integridad de Ucrania sino también "lo que es Europa". "No es aceptable en el siglo XXI que un país se permita el lujo de una agresión de esta magnitud como está sucediendo en Ucrania", ha subrayado.

En España, ha recordado que la postura del Gobierno la ha manifestado ya "clarísimamente" el presidente, Pedro Sánchez, tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional presidida por el Rey este jueves en el Palacio de la Zarzuela; manifestando una condena "clara, absoluta y rotunda" al ataque militar.

Y ha asegurado que España es un país que siempre se ha caracterizado por su apoyo humanitario y así será también en este caso ante la eventual necesidad de acoger a refugiados ucranianos. Además, ha recordado el ejemplo de la evacuación de Afganistán, cuando España sacó del país a miles de afganos.