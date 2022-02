La equivocación que Isabel Jiménez cometió en los Informativos de Telecinco este jueves provocó decenas de reacciones en las redes sociales. La periodista confundió al fundador de Podemos, Pablo Iglesias, con el actual presidente del PP, Pablo Casado.

La presentadora informaba que, tras la reunión de Casado con los barones, el actual líder de la formación azul seguiría en su puesto hasta la celebración del Congreso extraordinario del próximo mes de abril. Sin embargo, en lugar de pronunciar su apellido, dijo "Pablo Iglesias".

Este lapsus no pasó desapercibido y fue compartido por algunos usuarios en Twitter, lo que facilitó que la anécdota llegara hasta Iglesias, que no dudó en compartirla en tono de broma. "Lo que me faltaba ya...", escribió en un tuit.

Lo que me faltaba ya… pic.twitter.com/V68W4thYuW — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 24, 2022

El expolítico, que incluyó en la publicación el vídeo con el error de Jiménez, recibió un aluvión de reacciones por parte de los internautas. Tanto es así que más de 18.000 tuiteros le dieron al botón de 'me gusta' y cerca de 3.000 compartieron el tuit.

Otros, en cambio, se dedicaron a comentar y a repasar otros errores televisivos memorables, como el que se vivió en los informativos de TVE en 2014, cuando se confundió "Podemos" con "Pokémon".

"Casi me atraganto con el agua que estaba tomando", "Pablo, ¿hay algo que quieras contarnos?" o "eres el perejil de todas las salsas" son algunos de los mensajes que ha recibido Iglesias.