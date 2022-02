Lambda celebra el seu XIV congrés aquest cap de setmana i decidirà "com combatre l'odi" en els pròxims anys

20M EP

NOTICIA

Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, celebra el seu XIV Congrés aquest cap de setmana sota el títol 'Lluitem contra l'odi, som i estarem', una trobada en el qual decidirà les seues principals línies d'actuació per als pròxims dos anys i plantejarà "com combatre l'odi".