El PPCV destaca que els tribunals esmenen "de nou" la política lingüística del Consell a les aules

Així valora les sentències dictades per la Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del TSJCV en les quals fixa com a criteri que el pes del valencià i el castellà en l'educació plurilingüe sostinguda amb fons públics a la Comunitat ha d'observar una "proporció raonable" i guardar un equilibri tant quant al temps lectiu com en el seu repartiment entre les assignatures troncals.

"La deriva d'immersió lingüística duta a terme per Puig l'estan parant en els tribunals -subratlla la també diputada 'popular' en un comunicat-. No consentirem que la Comunitat Valenciana siga una còpia del que està ocorrent a Catalunya i Balears en matèria d'educació".

Per contra, defèn que els xiquets estudien en valencià i en castellà, "però sempre respectant la proporcionalitat i mai des de la imposició a la qual ens té acostumat aquest Consell nacionalista".

"La Comunitat Valenciana és bilingüe i això s'ha de respectar en les aules", insisteix Bastidas, per a qui "cal defendre la llibertat dels pares perquè trien l'educació i la llengua en la qual volen educar als seus fills".

Denuncia així que tant el president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), com el conseller d'Educació, Vicent Marzà (Compromís), "volen imposar i eliminar el castellà de les aules de la Comunitat Valenciana perquè cada vegada és més evident que segueixen el model català d'immersió lingüística".

En qualsevol cas, la portaveu adjunta del PP en Les Corts adverteix que el seu partit no consentirà "la discriminació del castellà en l'educació, que s'estan duent a terme en els col·legis amb la implantació dels projectes lingüístics".