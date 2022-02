Cvirus.- La Comunitat Valenciana supera els 9.000 morts per covid després de 15 nous decessos

El departament que dirigeix Ana Barceló ha notificat un total de 3.629 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens. Amb aquesta actualització, la xifra total de positius se situa en 1.286.965 persones.

Els nous casos per províncies, que segueixen en descens després dels 4.238 d'ahir, són 256 a Castelló (155.706 en total), 894 a Alacant (450.055) i 2.479 a València (681.201). La xifra de casos no assignats es manté en tres. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 38.788 casos actius, la qual cosa suposa un 2,99% del total de positius.

Les altes en l'última jornada ascendeixen a 7.768. Així, el nombre de persones que ha superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana és de 1.250.615. D'elles, 151.958 són a Castelló, 437.829 a Alacant i 660.770 a València. El total d'altes no assignades es manté en 58.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 901 persones ingressades (85 menys que ahir), 97 d'elles en UCI (onze menys que fa 24 hores): 123 a la província de Castelló, 12 en UCI; 267 a la província d'Alacant, 29 d'elles en UCI; i 511 a la província de València, 56 en UCI.

Sanitat ha notificat 15 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, tots ells registrats en els últims set dies, excepte una persona de gener i una altra de desembre. Es tracta de cinc dones, d'entre 83 i 97 anys, i 10 homes, d'entre 65 i 99.

Dels 9.003 morts des de l'inici de la pandèmia 1.039 persones han perdut la vida per covid a la província de Castelló, 3.431 a la d'Alacant i 4.533 a la de València.