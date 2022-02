PP, Cs y Vox rechazan otorgar una calle en la capital a la escritora Almudena Grandes

En su turno, el portavoz del PSPV, Francesc Sanguino, ha planteado "dos opciones": "Triunfar y seguir representando dignamente a nuestras instituciones o fracasar reclamando nuestra libra de carne, nuestros presupuestos. Elijan hoy entre el frío, el abandono o la valentía". También ha rememorado los versos y escritos de Grandes para poner en valor que su figura merece un vial en la capital.

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha indicado que el PSPV "lo puede pintar como le dé la gana" y ha recordado una columna de El País sobre Grandes al respecto de una violación de una monja durante la Guerra Civil. "Creo que las calles de Alicante y los alicantinos se merecen algo mejor que tener una vía con el nombre de esta señora, porque aunque haya fallecido, es indigna de tener una calle en nuestra ciudad", ha dicho.

El concejal de Compromís, Rafa Mas, ha defendido que Grandes "merece un reconocimiento por parte de la sociedad alicantina" porque "Almudena es una de las mejores escritoras que ha tenido nuestro país". "Es de las mejores que ha descrito Madrid y la otra cara de la España del siglo XX", ha argumentado.

"Gracias a Almudena por haber tratado con una dignidad a los perdedores de la guerra civil que el Estado nunca les otorgó y por sembrar justicia desde el micrófono y el teclado", ha añadido.

La edil de Unides Podem, Vanessa Romero, ha leído unas declaraciones de la escritora sobre el 8M, en las que decía: "Las mujeres no aspiramos a ser más iguales, sino a ser absolutamente iguales y para lograrlo no podemos seguir permitiendo que nos traten como una minoría cuando somos la mayoría de la población, en España y en cualquier otro país".

"Nos parece una buena iniciativa de cara al 8M, Almudena se nos fue demasiado pronto y, aun así, le dio tiempo a convertirse en una de las grandes intelectuales de nuestro país. Quiero mandar todo mi agradecimiento a ella por poner en el centro a las mujeres y por su trabajo sobre la memoria democrática", ha añadido.

Por parte del equipo de gobierno (PP y Cs), el edil 'popular' Antonio Peral, ha explicado que votarían en contra porque en el anterior pleno se rechazó poner una calle al ingeniero Francisco Mira Botella, conocido "por su trabajo en el Castillo de Santa Bárbara y en la provincia de Alicante". "Más mérito tiene el ingeniero que Almudena Grandes que, con toda su profesionalidad y méritos literarios, nunca pasó sus vacaciones en la playa de San Juan o en Alicante", ha indicado.

Del mismo modo, ha argumentado que por méritos literarios "tendría más sentido" otorgársela al escritor también fallecido Carlos Ruiz Zafón que a Grandes por ser el escritor "más leído en lengua castellana después de Miguel de Cervantes".

"No encuentro un vínculo alicantino para concederle una calle en la ciudad, es un despropósito porque si algún mérito tiene para conceder una calle es que existe un reconocimiento social por parte de los alicantinos", ha añadido Peral quien ha zanjado: "No deberíamos hacer de esto un sainete porque no es lo que Grandes se merece".

RECHAZAS DOS DECLARACIONES DEL 8M

Por otra parte, anteriormente el pleno ha debatido y rechazado dos propuestas de declaraciones institucionales en relación con el 8M, el Día Internacional de la Mujer: una impulsada por el equipo de gobierno, basada en los términos de la FEMP, para mostrar su "unanimidad" en el compromiso de trabajar por la igualdad de género; y otra conjunta de PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV orientada a "garantizar la igualdad y los derechos de las mujeres".

PP y Cs habían presentado una declaración basada en el compromiso de trabajar por la igualdad con motivo de la celebración del 8M 'Día Internacional de las Mujeres' en los términos que recogen la formulada por la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha sido rechazada con 15 votos en contra de PSPV, Compromís, Unides Podem y Vox.

Por su parte, la impulsada por las tres formaciones señalaba los "reiterados incumplimientos en materia de Igualdad" del equipo de gobierno y, además, instaba a eliminar las sanciones a las víctimas de trata recogidas en la Ordenanza de Convivencia recientemente aprobada y a cumplir con los acuerdos y protocolo de la Red de Municipios libres de trata. Esta ha sido rechazada por PP, Cs y Vox (16)