La maquinaria pictórica de Magritte desembarca en Barcelona

Tras su exitoso paso por Madrid, llega a Barcelona "La máquina Magritte", una completa retrospectiva del artista belga, de quien en la capital catalana se exhibirán 69 pinturas, además de fotografías y películas caseras, con un lienzo como "El sentido de las realidades", que solo se verá en CaixaForum.

El comisario de la exposición, Guillermo Solana, junto con el presidente de la Fundación Magritte, Charly Herscovici, la directora general adjunta de la Fundación "la Caixa", Elisa Durán, y la nueva directora de CaixaForum Barcelona, Mireia Domingo, ha presentado este jueves la muestra y ha deseado que el público pueda "entrever los mecanismos y los engranajes de la imaginación de Magritte", al que ha tildado de "surrealista único".

Coorganizada por la Fundación "la Caixa" y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, "La máquina Magritte" se instala en Barcelona dos décadas más tarde de la gran exposición sobre el pintor que se organizó en la Fundación Joan Miró en 1998, ahora con obras procedentes de instituciones, galerías y colecciones particulares de más de 55 prestadores de los Estados Unidos, Canadá, Japón o Europa.

A pesar de que entre sus paredes no se encuentra "La traición de las imágenes", con la icónica pipa y la frase de "Esto no es una pipa", porque el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (Lacma) no la ha prestado, Solana ha remarcado que de este "poeta en colores" -igual que su amigo Joan Miró- se podrá ver hasta el día 6 de junio obras como "La cascada", "La alta sociedad", "La lámpara filosófica" o "Tentativa de lo imposible".

"La máquina Magritte" se instala en Barcelona dos décadas más tarde de la gran exposición sobre el pintor que se organizó en la Fundación Joan Miró en el año 1998

También se pueden ver "Delirios de grandeza", "El sueño", "La sala de escucha", "La llave de los campos", "El gran siglo", "El sentido de las realidades", que ha viajado desde el Museo de Arte de la Prefectura de Miyazaki del Japón y que solo se podrá ver en CaixaForum Barcelona, igual que "La violación", de 1945.

Solana quiere que los que acudan hasta la falda de Montjuïc conozcan al pintor más allá de sus manzanas, sus pipas, sus hombres de espaldas con sombrero de hongo, sus autorretratos o sus elementos agigantados, y se "familiaricen con algo más amplio que hay detrás", un universo "creativo y enigmático".

De este "poeta en colores" -igual que su amigo Joan Miró- se podrá ver hasta el día 6 de junio obras como "La cascada", "La alta sociedad", "La lámpara filosófica"

o "Tentativa de lo imposible"

La exposición parte de la hipótesis de que "La Máquina Universal para hacer cuadros", que se incluyó en "La Manufacture de Poésie", el catálogo de productos imaginarios realizado por los surrealistas en 1950, existe y está compuesta por diversos dispositivos interconectados "correspondientes a conceptos recurrentes en la obra del artista, como el mimetismo y la megalomanía".

Magritte, que definía su pintura como "un arte de pensar", aplicaba métodos de variación, combinación o de contraposición para "extraer posibilidades que ni imaginábamos", señalan, y la exposición destaca su componente repetitivo y combinatorio, iniciando el recorrido con "Los poderes del mago", con algunos de sus autorretratos.

En otra sala, "Imagen y palabra", se puede ver la introducción de la escritura en sus pinturas, mientras que en "Figura y fondo" se examinan sus cuadros de figuras y fondo, silueta y vacío.

En "Cuadro y ventana" se muestran sus cuadros dentro de cuadros y en "Rostro y máscara" destacan los lienzos en los que el pintor se ocupó de la supresión del rostro en la figura humana, algo recurrente en su obra.