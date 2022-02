El president de la Junta de l'Albufera: "Si no fora per les ajudes de la PAC, faríem paella amb arròs asiàtic"

Sanchis ha realitzat aquestes declaracions durant la trobada informativa El Futuro está en tus manos: Transición Ecológica, un reto de todos', celebrat aquest dijous amb motiu de la Conferència sobre el Futur d'Europa (CoFoE) i organitzat per Europa Press en col·laboració amb el Parlament Europeu, en el qual també han participat la Consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, i l'eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop.

En eixe sentit, ha destacat que la PAC (Política Agrària Comuna) ha contribuït a "diluir" la "animadversió" que tenia el sector agrari inicial al parc i que sense ella els arroceros "no poden sobreviure". A més, ha contribuït al fet que els arroceros perceben el medi ambient com "una qüestió molt positiva i amb benefici directe".

Així, ha ressaltat que la Directiva Marc Europea de l'Aigua (DMA) va donar "un canvi radical" al model de gestió d'aigua i va posar una pressió "asfixiant" als Estats que, com Espanya, anaven ressagats, com "fan els bons entrenadors per a traure el millor dels seus jugadors". D'aquesta manera, s'ha aconseguit "donar la volta a la truita" i ha passat de ser un ecosistema que "s'alimenta del que sobrava, a ser reconeguda i que pot assegurar les seues dotacions per a garantir la seua supervivència".

SEGELLAT DEFINITIU

El tercer element són els plans i fons de recuperació i, sobretot, per al segellat definitiu dels contaminants. "És un moment històric perquè tenim una espècie d'alineació astral que pot permetre que, tenint els plans, els pressupostos i el consens entre els usuaris, es produïsca el segellat definitiu en la contaminació".

Sanchis ha explicat que els tres problemes estructurals de l'Albufera són per la qualitat de les aigües, la quantitat de recursos que li arriben i la governança del llac.

Així, des de 1974 el llac està en un estat eutròfic pels abocats aigües de residuals del cinturó urbà de Valéncia, que li ha portat a "una situació crítica". "Em preguntaven si pot passar el mateix que al Mar Menor quan això ja va passar fa 50 anys i no s'ha aconseguit revertir per complet aquesta situació", ha assenyalat. No obstant açò, ha mostrat la seua esperança ja que hi ha "projectes sobre la taula que estan a punt executar-se i que poden donar una solució quasi definitiva".

Així mateix, l'ecosistema es veu condicionat per la quantitat de recursos que li arriben i la reducció dels cabals que entren fa que la renovació de les aigües es produïsca amb menys freqüència i, per tant, es mantinga aquesta situació d'eutrofització i que tampoc hi ha aigua suficient per a la inundació hivernal de la marjal, que és "clau" per a sostindre l'ecosistema. "Açò ens porta a una situació crítica, que porta a plantejar unes assignacions fixes", ha assenyalat.