A raíz de la separación de Rocío Flores y su novio desde hace 6 años Manuel Bedmar, Terelu Campos y María Patiño han aprovechado para recordar cuándo tuvieron sus primeras relaciones estables, sus primeros novios.

"A mí siempre me hacen gracia estas cosas de que se dejen de seguir en redes sociales" ha comenzado a decir Terelu Campos. "Ahora todos tienen una prisa...".

María Patiño ha insistido en lo jóvenes que son Rocío y Manuel. "Tienen toda la vida por delante. ¿Tú, Terelu Campos, a qué edad tuviste tu primer novio? ¿Novio novio de decir: 'mamá, mi novio'?".

"Mi primer novio... creo que fue con 17 años. No recuerdo habérselo presentado a mi madre, la memoria ya me falla" ha recordado Terelu Campos. "Yo con 37 años. Fíjate si me lo pasé bien en la vida" ha añadido María Patiño, entre risas, y con una ovación del público ante su revelación.

Ambas presentadoras nos tienen cada vez más acostumbrados a hablar sobre su vida personal mientras presentan Sálvame Lemon Tea. Y las conversaciones sobre sus exparejas suelen estar siempre presentes. "Algún día hacemos la listita" ha sugerido Terelu Campos a su compañera.