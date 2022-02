La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha tenido claro desde el principio de la crisis entre Ucrania y Rusia que solo intervendrá físicamente para defender países que formen parte de su alianza. Y Ucrania, según el líder de la organización, Jens Stoltenberg, no es uno de ellos. Pero no es la opinión de todos los miembros de la OTAN: seis naciones han solicitando este jueves que se active el artículo 4 del texto que une a los países aliados.

Hasta ocho embajadores aliados, de Rumanía, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Bulgaria, República Checa y Polonia, habían solicitado consultas invocando este artículo del Tratado de Washington, el documento que constituyó la OTAN y que activa esas conversaciones cuando consideran amenazada la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de alguno de sus miembros.

Artículo 4. - Las Partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuere amenazada.

“No tenemos tropas de la OTAN en Ucrania y no tenemos ningún plan de enviarlas a Ucrania”, indicó en una rueda de prensa el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, quien agregó que tienen no obstante que “dar garantías a los aliados de la OTAN, incrementando nuestra presencia” en la parte este de la Alianza.

El Consejo del Atlántico Norte, que en un comunicado advirtió de que la invasión de Ucrania tendrá “consecuencias geoestratégicas” y de la que aseguró que Rusia deberá “asumir toda la responsabilidad”, decidió hoy activar los planes de defensa de la organización a petición del principal comandante militar de la OTAN, el general Tod Wolters.

Partes implicadas del continente europeo en el conflicto entre Rusia EP

“Éste es un paso prudente y defensivo para proteger y escudar a las naciones aliadas durante esta crisis. Y nos permitirá desplegar capacidades y fuerzas, incluida la Fuerza de Respuesta de la OTAN -de unos 40.000 efectivos-, donde se necesiten”, explicó Stoltenberg, quien recordó que la Alianza ya ha ido fortaleciendo su defensa colectiva mientras Rusia continuaba acumulando tropas alrededor de Ucrania.

"Como Rusia sabe que un ataque a uno provocaría un ataque a todos, no atacará, porque somos la Alianza más fuerte"

Así, en las últimas semanas, los aliados han desplegado miles de tropas más en la zona este de la Alianza, y puso de ejemplo que hay más de 100 cazas en “alerta máxima” para proteger el espacio aéreo y más de 120 barcos aliados desde el norte de Europa hasta el Mediterráneo.