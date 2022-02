Daviles de Novelda, Zoo, Kidd Keo, Zzoilo i Nyno Vargas, entre els nominats als Premis Odeón 2022

Daviles, jove d'Alacant criat en la localitat de Novelda, opta a Cançó de l'any i Millor Cançó Urbana, per 'Flamenco y bachata'; Millor Videoclip; i Artista Revelació Urbà, al costat de noms com els de El Bobe, Fabbio, Nathy Peluso, Original Elias i Paula Cendejas, segons la llista de nominats donada a conéixer aquest dijous.

Alacantí és també Kidd Keo, qui ha sigut triat entre els finalistes a Millor Videoclip per 'Olvídate'.

També Zoo, la banda de Gandia, aconsegueix presència en les nominacions gràcies el seu tercer àlbum d'estudi, 'Llepolies'. En concret, aspira als guardons a Millor Àlbum Alternatiu i Millor Artista Alternatiu. Tindrà com contricantes a noms afermats de l'escena nacional com Zahara, Love Of Lesbian, IZAL o Lory Meyers.

'Llepolies', que es va convertir en el desé disc més venut en Espanya en la seua setmana de llançament, està publicat sota el segell discogràfic ZOO Records, propietat de la banda. El grup continua girant per tot l'Estat amb una extensa gira que finalitzarà amb dos concerts multitudinaris en el Wizink Center de Madrid i en el Palau Sant Jordi de Barcelona al desembre.

Per la seua banda, Zzoilo, nascut a València, pot fer-se amb el premi a la Millor Cançó de l'Any pel seu dueto 'Mon amour (remix)' amb Aitana. Pel mateix tema opta a Millor Cançó Pop i a Artista Revelació Pop.

En el llistat de nominats figura així mateix Nyno Vargas. El cantant de Burjassot ha sigut seleccionat en la categoria de Millor Àlbum Urbana per 'El efecto Nyno... continuará'.

Els Premis Odeón estan organitzats per AGEDI (Associació de Gestió de Drets Intel·lectuals). La gala d'entrega, que se celebrarà a Madrid el pròxim 15 de març, es retransmetrà en directe a través de Twitch, i estan obertes les votacions del públic, que poden realitzar-se a través de la web dels premis (