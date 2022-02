El Festival Internacional de Jazz de Castelló arriba a l'Auditori amb Andrea Motis, Perico Sambeat i Voro García

Cultura de la Generalitat, mitjançant l'Institut Valencià de Cultura (IVC), i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelló, presenta una nova edició del Festival Internacional de Jazz de Castelló. Aquest dissabte l'Auditori de Castelló acollirà un gran concert d'Andrea Motis Quartet acompanyada de Perico Sambeat i Voro García.

El delegat territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha destacat com s'ha aconseguit al llarg de la temporada "tindre una programació de jazz de gran qualitat amb propostes internacionals, del territori valencià i de la resta de l'Estat" i ha valorat la col·laboració amb Cultura de l'Ajuntament de Castelló "per a coordinar un cartell atractiu amb grans figures com Andrea Motis, que tindrà una gran resposta per part del públic que omplirà l'Auditori de Castelló".

El disc que Motis presentarà aquest dissabte en l'Auditori de Castelló es titula 'Emotional dance' i està editat sota el llegendari segell Impulse!, una de les companyies discogràfiques més emblemàtiques de la història del jazz. Es va gravar a Nova York amb una banda formada per músics catalans i nord-americans, i està produït per Jay Newland i Brian Bacchus -conegut pel seu treball amb Norah Jones i Gregory Porter- i el seu company de grup, Joan Chamorro.

La jove trompetista, saxofonista i cantant Andrea Motis porta, amb Chamorro, sorprenent al públic des de 2012, any en el qual Quincy Jones es va fixar en ella i la va convidar a compartir escenari en el Festival de Peralada (Girona).

En el concert participarà Andrea Motis com a veu i trompeta; Joan Chamorro, al contrabaix; Ignasi Terraza, piano; Josep Traver, guitarra; Esteve Pi, bateria; Perico Sambeat, saxo, i Voro García, trompeta.

Les entrades per a aquest concert tenen un preu de 15 euros i es pot obtindre un descompte del 50 per cent gràcies a Entrada i +.