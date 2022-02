Ucraïna.- La Generalitat facilitarà la diversificació de mercats a empreses depenents d'Ucraïna

Després de la intervenció militar de Rússia, l'IVACE està pendent de les necessitats de les empreses valencianes amb interessos en la zona per a defensar-los en tot moment i oferir solucions que els permeten diversificar mercats.

En concret, Ucraïna se situa en el lloc 46 de la classificació de les destinacions de les exportacions de la Comunitat, amb 92 milions d'euros en 2021 i un ascens del 25% respecte a 2020. Aquest país rep el 0'3% de les exportacions totals valencianes.

"Malgrat no ser una de les nostres principals destinacions d'exportació, volem oferir suport a les empreses valencianes amb dependència d'aquest mercat i per açò oferim servicis gratuïts en les destinacions on tenim antena per a donar suport a la diversificació de mercats", exposa en un comunicat el conseller d'Economia, Rafa Climent.

Així, les empreses que tinguen una dependència del 25% d'Ucraïna o que vegen afectada greument el seu volum de vendes internacional tenen la possibilitat de rebre servicis gratuïts en els mercats on l'IVACE està present.

En l'actualitat, aquest institut té antenes en 27 punts geogràfics des dels quals ofereix servicis a les empreses valencianes en 35 mercats. En concret, està present a Alemanya, Països Nòrdics, França, Polònia, el Regne Unit, Rússia, el Canadà, els Estats Units, Mèxic, Colòmbia, Xile, el Perú, el Brasil, la Xina, Corea del Sud, Emirats, Filipines, l'Índia, Indonèsia, el Japó, Malàisia, Singapur, Tailàndia, el Vietnam, Àfrica Occidental, Algèria i el Marroc.

Els productes més exportats a Ucraïna en 2021, amb un 46% del total, són els ceràmics amb 23 milions d'euros i un creixement anual del 62%, per davant del capítol d'automoció amb 11 milions i un ascens del 10% i els pigments i esmalts amb set milions i una pujada del 5%.

Respecte als sectors més exportadors, el conseller assenyala que "pot ser que hi haja empreses d'altres sectors la dependència dels quals siga elevada i és ací on l'IVACE vol ser un instrument útil".