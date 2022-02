Zoo, nominats a 'Millor artista alternatiu' i 'Millor àlbum alternatiu' en els Premis Odeón 2022

La banda de Gandia (València) comparteix candidatura amb artistes com Zahara, Love Of Lesbian, IZAL o Lory Meyers. La gala tindrà lloc el pròxim 15 de març a Madrid i les votacions del públic ja estan disponibles en la web del certamen, organitzat per organitzat per l'Associació de Gestió de Drets Intel·lectuals (AGEDI) .

Zoo celebra la seua doble nominació després de l'èxit nacional del llançament del seu últim disc fa quasi un any, 'Llepolies', amb el qual Zoo continua girant per tot el país amb una extensa gira que finalitzarà amb dos concerts multitudinaris en el Wizink Center de Madrid i en el Palau Sant Jordi de Barcelona al desembre, segons informa la discogràfica.

L'àlbum, que es va convertir en el desé disc més venut en Espanya en la seua setmana de llançament, està a més publicat sota el segell discogràfic ZOO Records, propietat de la banda i que, en aquests premis comparteix nominacions amb grans segells discogràfics internacionals.

Els premis Odeón, organitzat AGEDI, són "una de les celebracions de la música espanyola més importants del país", ha destacat el segell. Amb un ampli ventall de categories, que inclouen tots els gèneres musicals, en els Premis Odeón es premia el millor de la indústria musical del nostre país.

C. Tangana, Pablo Alborán, Aitana, Leiva o Dua Lipa, Vetusta Morla o David Bisbal van ser alguns dels guanyadors de la passada edició d'aquests premis que també va ser retransmesa amb gran èxit a través de les xarxes socials.