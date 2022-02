Todo sobre la cena inaugural del Mobile: quién asistirá y qué dirigentes se han 'borrado' del besamanos con el Rey

¿Quién asistirá a la cena de inauguración del Mobile? ¿Asistirá el presidente de la Generalitat? ¿Y al besamanos al rey? ¿Y qué hará la alcaldesa de Barcelona? Son las preguntas frecuentes que se repiten en cada edición del Mobile World Congress desde el estallido del 'procés' en 2017.

Si recordameos la edición del año pasado, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ausentó del recibimiento oficial a Felipe VI, pero sí coincidió con el monarca en esa cena institucional y, el día después, ambos inauguraron el Mobile junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin recorrer la feria ni visitar el pabellón de España, pero sí asistieron juntos a una reunión con empresarios y se hicieron una foto de grupo.

Para la edición de este año, ya sabemos que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, asistirá este domingo a la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC), donde estará el Rey Felipe VI, para "no hacer que un monarca que no ha elegido nadie desplace al legítimo representante de la ciudadanía de Cataluña elegido por este Parlament". También asistirá el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró.

Según Aragonès, su presencia se debe a que como presidente de la Generalitat debe "defender el potencial tecnológico" de la economía catalana y ha argumentado que no quiere que el Rey condicione al presidente de la Generalitat para asistir a actos que, para él, son importantes para Cataluña.

"No dejaré que me desplace en el ejercicio legítimo de mis funciones de representación del país un monarca que no ha decidido nadie", ha añadido.

También asistirá la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, donde coincidirá con el Rey Felipe VI, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el vicepresidente, Jordi Puigneró.

La cena oficial del MWC se celebrará a partir de las 19.30 horas de este domingo en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Previsiblemente, Aragonès, Colau y Puigneró no participarán en el tradicional besamanos al Rey cuando el monarca llegue al encuentro, como ya ocurrió en la anterior edición del MWC, celebrada el pasado junio.