Oltra, a Vox després de l'agressió homòfoba a un professor a Bétera: "Contrarestarem l'odi que esteu sembrant"

"El primer que farem és contrarestar l'odi que esteu sembrant", ha asseverat en el ple de les Corts en resposta a una interpel·lació d'aquest partit sobre què pensa fer la Generalitat per a millorar la vida dels valencians

Oltra (Compromís) ha lamentat que a Bétera, "entre 150 i 200 adolescents van atacar un professor per la seua orientació sexual, i ho van fer com a reacció a unes xiques que havien tret la bandera de arcoiris per a defendre la diversitat afectiu-sexual".

Açò demostra, al seu juí, que els discursos de l'extrema dreta estan generant una confrontació en la societat "intolerable en termes democràtics".

Per tant, ha recalcat que el govern valencià defendrà tant la llibertat i la diversitat com el respecte i la dignitat humana "enfront de discursos que generen odi, divideixen i generen accions cruels dels nostres adolescents cap a persones que són diferents".

La vicepresidenta ha advertit així la diputada de Vox Ángeles Criado que en el seu partit "són gent perillosa, antidemocràtica i que sembra l'odi, fragmenta la societat i deshumanitza a les persones que no pensen igual".

LLEI LGTBI

Per la seua banda, Compromís ha registrat una proposta en Les Corts arran d'aquesta agressió homòfoba per a instar el Govern a impulsar la llei nacional LBTBI ampliant la protecció del col·lectiu en l'àmbit educatiu, en considerar que el de Bétera "no és un fet aïllat".

"L'Observatori Valencià contra la LGTBIfòbia va registrar 140 agressions en 2020, la qual cosa va suposar un augment del 26% enfront de les 111 que es van produir en 2019, sense oblidar que també cal tindre en compte que no totes les agressions es denuncien", apunta en un comunicat la seua portaveu adjunta Mònica Álvaro.

La coalició, que governa a la Comunitat amb el PSPV i Unides Podem, aposta així per la visibilització, la condemna i el suport de les institucions perquè les víctimes confien en el sistema i denuncien les agressions, a més de treballar en la prevenció des de l'educació i l'acompanyament judicial.

En clau valenciana, Compromís emplaça el Consell a continuar desenvolupant tots els instruments previstos en la Llei Valenciana d'Igualtat de les Persones LGTBI i la Llei Integral del Reconeixement del Dret a la Identitat i a l'Expressió de Gènere.

L'IES Els Alfàbegues de Bétera investiga aquesta suposada agressió 'lgtfòbica' patida per un professor del centre per part d'un grup d'alumnes. Almenys una desena d'estudiants van ser expulsats per aquests fets que van tindre lloc la setmana passada, mentre la Conselleria d'Educació va activar el Pla de Prevenció de la Violència i de Promoció de la Convivència (PREVI) i l'Ajuntament va condemnar l'agressió i va penjar al seu balcó la bandera LGTBI+.