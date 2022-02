Condemnat a 31 anys i nou mesos de presó per violar, cremar, humiliar i amenaçar la seua parella a Castelló

L'ara condemnat haurà d'indemnitzar a la víctima amb 70.000 euros pels danys morals que va patir i amb 900 euros per les lesions físiques que li va provocar, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Els fets van començar al setembre de 2019 quan el condemnat i la víctima, que es van conéixer després de coincidir en el treball, van iniciar una relació sentimental de convivència en una casa abandonada de Castelló.

Segons el relat de fets provats de la sentència, l'home va generar un clima d'"humiliació, submissió i terror" respecte de la seua parella a causa de la seua actitud gelosa i possessiva. L'ara condemnat, -que havia negat els fets en el juí i els va atribuir al fet que ella ho volia utilitzar com a sicari per a matar el seu marit, que estava fora del país-, havia tingut problemes per impulsivitat i certs episodis violents en el si familiar durant la seua minoria d'edat, fins al punt que va haver de ser internat en diversos centres.

D'aquesta manera, quasi des de l'inici de la relació, l'obligava a despullar-se per a comprovar si havia mantingut relacions sexuals amb altres homes, de manera aleatòria i en multitud d'ocasions. Per a açò, portava sempre un ganivet xicotet, i en qualsevol lloc, bé al carrer, a casa o en el cotxe li feia que es descordara els pantalons per a introduir-li els dits a la vagina i verificar si tenia o no flux vaginal o semen.

En diverses ocasions li va lligar també les monyiques i els turmells amb cinta americana, per a interrogar-la sobre suposades infidelitats, mentre li colpejava amb un cinturó, li tirava un poal d'aigua freda o li donava patades i la deixava així durant hores, segons la sentència consultada per Europa Press.

La resolució manté que, durant els mesos que va durar la relació, quan tots dos no coincidien en torn en el treball, l'home, que era vigilant de seguretat, l'obligava a quedar-se en el cotxe, que aparcava en el centre laboral, d'on no la deixava eixir i on acudia de forma periòdica per a controlar-la.

COLPS AMB CORRETJA DE GOS

En el mes de novembre, el condemnat va acusar la víctima d'haver mantingut relacions sexuals amb un gos, la va immobilitzar i la va violar al domicili que compartien. Durant tot aquest temps, també li va passar un ganivet i una fulla de serra pel cos i li va arribar a colpejar amb una corretja de gos, que li va provocar una ferida sagnant en una cama. La dona, que no va denunciar ni va acudir al metge, va tractar de curar-se amb remeis casolans que recordava de la seua àvia.

Poc després, al gener de 2020, després d'expressar les seues sospites sobre una infidelitat, la va obligar a despullar-se i li va ficar a la boca un arma tipus revòlver i va accionar el gallet, sense que la pistola arribara a disparar. El mateix dia, li va cremar la mà, li va acostar el cap al foc de la cuina i li va provocar així cremades en part del cabell, de les quals va quedar constància.

ES VA LLANÇAR DEL COTXE EN MARXA PER A DEMANAR AUXILI

El 13 de gener d'eixe mateix any, tots dos circulaven amb cotxe pels voltants de la Ciutat de la Justícia de Castelló quan l'home va amenaçar de mort amb un matxet a la dona, que conduïa el vehicle, va reduir la velocitat, es va llançar al carrer en marxa i va demanar ajuda. La víctima va ser auxiliada pels membres de la Guàrdia Civil del Palau de Justícia, que van detindre l'agressor.

Per a la majoria de la sala, no es percep cap element que puga posar en dubte la credibilitat de la víctima, i no és "raonablement acceptable sospitar o detectar algun possible mòbil o raó espúria en un testimoniatge semblant prestat per qui aconsegueix posar fi a una relació sentimental llançant-se d'un cotxe en plena calçada demanant auxili i presentant un estat deplorable", segons la primera persona que la va socórrer.

A més, consideren que el seu testimoniatge "com a mínim en gran manera ve recolzat per les lesions objectivades en els informes mèdics, d'on cal inferir una notable brutalitat per part de l'autor".

Per la seua banda, el magistrat que va emetre el vot particular va entendre que el relat de la denunciant conté "incongruències" i successives manifestacions que "resulten difícilment harmonitzable entre si en termes de versemblança", no hi ha corroboració de terceres persones, les lesions són d'escassa entitat i sosté que els fets provats es redueixen a amenaces greus. La sentència no és ferma i es pot recórrer davant la Sala civil i Penal de Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.