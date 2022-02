Morant apunta que Espanya té subministraments garantits de la vacuna d'Hipra, en fase tres d'assajos

Així s'ha expressat Morant en la trobada de la Cadena SER a València, on ha explicat que el govern ha facilitat "assessorament normatiu" i "capacitat" a l'empresa per a dur a terme els assajos clínics així com suport econòmic.

La ministra ha qualificat aquesta vacuna com un "èxit de país" que espera que es trasllade a un altre tipus de reptes que té per davant la investigació espanyola.

A més, ha remarcat també que "Espanya és un dels països més solidaris" i que ha donat 50 milions de dosis a tercers països, ja que "tothom té dret a la vacuna".

D'altra banda, preguntada sobre la possibilitat de deixar de portar mascaretes, Morant ha confessat que està "com tothom, desitjant llevar-me-la" però ha remarcat que "ha ajudat a fer front a aquest virus" pel que ha reivindicat "respectar el rigor científic" i que siguen els tècnics els qui decidisquen quan es pot deixar de portar.