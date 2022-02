La Generalitat espera el nou contracte-programa d'À Punt "com més prompte millor"

Així ho ha traslladat en resposta a una interpel·lació de Vox en el ple de les Corts sobre els "incompliments" dels objectius mínims del contracte-programa d'À Punt en matèria d'audiència, ingressos per publicitat i pluralisme polític i social.

Soler (PSPV), després d'enlletgir a Vox que demane ara el contracte-programa quan sol exigir el tancament de la radiotelevisió, ha justificat el retard de l'aprovació des que es van iniciar els treballs en 2020. Com a causes ha apuntat tant la pandèmia com el canvi de criteri de l'Agència Tributària en la devolució de l'IVA.

A açò ha sumat que la corporació ha de reformular el contracte-programa incloent els 12 milions que inclouen els pressupostos de la Generalitat de 2022 per a dinamitzar el sector audiovisual amb continguts de nova creació.

Actualment, ha explicat el conseller, la corporació està acabant de formular la versió definitiva del contracte-programa amb la inclusió d'aquestes previsions pressupostàries. Ha garantit així que "en breu" estarà disponible i es remetrà a les Corts com estableix la llei valenciana de radiotelevisió.

Fins llavors ha remarcat que tant la ràdio com la televisió d'À Punt continuen treballant amb normalitat i complint el contracte-programa anterior. "I ho fa amb una llibertat com mai s'ha conegut en aquest país", ha afegit.

En el seu torn, el diputat de Vox Miguel Pascual ha denunciat que la Sindicatura de Comptes arreplega "any rere any" els incompliments del contracte-programa i ha acusat els grups del govern valencià (PSPV-Compromís-Unides Podem) de passar el "corró 'botànic'" per a salvar els consellers d'À Punt del seu cessament.

A més, ha criticat que en la radiotelevisió es dona un "protagonisme excessiu" al president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, i ha dit que el seu partit la tancarà si arriba a governar.